Slušaj vest

Pisali smo o omladinskoj školi FK Hajduk Divoš u kojoj se radi više nego kvalitetno i više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Jedan od igrača iz te škole je i Filip Nedimović, član kadetske (U16) ekipe, koji je raskošan talenat pokazao i u kampu Reala iz Madrida. Izabran je Filip u kamp slavnog kluba, a zatim je uspeo i da postigne pogodak na jednoj od utakmica.

Foto: Privatna arhiva

Tim povodom oglasili su se i ljudi iz Hajduka.

- Nova godina nije mogla početi lepšom vešću za sve navijače divoškog Hajduka! Naime, naš mlađi kadet, član U16 tima, Filip Nedimović koji je izabran u kamp slavnog Real Madrida, postigao je gol u dresu "kraljevskog" kluba. Inače, igrači u ovom timu selektovani su iz svih republika bivše Jugoslavije, nastupaju u Madridu i dokazuju se skautima najtrofejnijeg kluba svih vremena. Filip je levonogi igrač sredine terena a igra na poziciji zadnjeg veznog. Bravo Fićo majstore - stoji u objavi Hajduka.

Foto: Privatna arhiva

BONUS VIDEO: