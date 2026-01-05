Slušaj vest

Pisali smo o omladinskoj školi FK Hajduk Divoš u kojoj se radi više nego kvalitetno i više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalOMLADINSKA ŠKOLA HAJDUKA RASADNIK TALENATA! U Divošu se stvaraju igrači i dobri ljudi!
Hajduk Divoš

Jedan od igrača iz te škole je i Filip Nedimović, član kadetske (U16) ekipe, koji je raskošan talenat pokazao i u kampu Reala iz Madrida. Izabran je Filip u kamp slavnog kluba, a zatim je uspeo i da postigne pogodak na jednoj od utakmica.

Screenshot 2026-01-05 091959.png
Foto: Privatna arhiva

Tim povodom oglasili su se i ljudi iz Hajduka.

- Nova godina nije mogla početi lepšom vešću za sve navijače divoškog Hajduka! Naime, naš mlađi kadet, član U16 tima, Filip Nedimović koji je izabran u kamp slavnog Real Madrida, postigao je gol u dresu "kraljevskog" kluba. Inače, igrači u ovom timu selektovani su iz svih republika bivše Jugoslavije, nastupaju u Madridu i dokazuju se skautima najtrofejnijeg kluba svih vremena. Filip je levonogi igrač sredine terena a igra na poziciji zadnjeg veznog. Bravo Fićo majstore - stoji u objavi Hajduka.

Screenshot 2026-01-05 092007.png
Foto: Privatna arhiva

Ne propustiteFudbalPETARDA KRALJEVA: Real ubedljivo pobedio Betis uz het-trik Gonsala Garsije
Gonsalo Garsija
FudbalBOMBA IZ MADRIDA: Real krenuo po Rodrija!
profimedia0862344658.jpg
FudbalKAKO JE REAL NAPRAVIO VELIKI KIKS?! "Kraljevskom" klubu preporučili brutalno pojačanja, a oni rekli - NIJE DOBAR ZA NAS!
Lamin Jamal i Pedri
FudbalVINISIJUS ŽUNIOR MOŽE DA IDE! Real Madrid spremio paklen plan!
profimedia-1020501043vini.jpg

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport