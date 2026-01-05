"Počeo je rat, a ja nisam čitao novine, nije bilo telefona, televizija - niasm gledao vesti. Šta sam osetio, da je strah uvek na telefonu, i meni je pričao da idem napolje. Razumeo sam da je proičao sa familijom u Bosni. Dođem kući kod mame, ona me izbaci, govorila je da jedem za dvoje troje ljudi. Bio sam više aktivan. Uvek su bili blizu radi nas dvoje. Jedan dan dođemo kući kod mame, svi su u crnom, niko mi ništa nije rekao. "Što ste svi u crnom" - nisu hteli da mi kažu. Baba umrla u ratu, napravili su tradicionalni oproštaj, nisu mi dali da idem na to. Hteli su da budem mali klinac koji uživa i radi šta ti se radi. Otac mi je govorio idi napolje igraj fudbal - kako ne bih osetio sve što se desilo.", rekao je Ibrahimović.