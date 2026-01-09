Slušaj vest

Dosta se priča o odbrani Liverpula ove sezone i činjenici da su primili 28 golova u Premijer ligi.

Dobar deo njih, čak 12, došao je nakon prekida. Mark Guei nije stigao letos, za sada nema naznaka da će se to dogoditi tokom januarskog prelaznog roka, ali klub radi na postavljanju temelja za predstojeće godine i Arne Slot bi mogao da dobije neočekivano pojačanje.

1/8 Vidi galeriju Arne Slot Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Prvo su "redsi" pre nekoliko dana dogovorili dolazak štopera Ifeanea Endukvea iz bečke Austrije, a potom je za potpis spreman Mor Endiaje koji ima 18 godina. Reč je o senegalskom štoperu koji igra za tamošnjeg drugoligaša Amiti koji je u vlasništvu čuvenog Dembe Ba.

On je impresionirao na minulom Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina gde je Senegal ispao u prvoj rundi nokaut faze. Liverpulovi skauti su ga prepoznali i doveli da se razvija u akademiji.

Očigledno je da nedostaje lokalnih talenata na toj poziciji, pa se klub trudi da ih nadomesti kroz transfere za koje smatraju da vrede vremena i pažnje, dok novac u ovom uzrastu nije problem.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: