Dileta Leota, zaštitno lice italijanske Serije A, dobila je dostojnu naslednicu u liku Eleonore Inkardone.

Inkardona, koja za DAZN prati dešavanja u Seriji A, nalazila se uz teren na kultnom San Siru uoči susreta između Intera i Bolonje.

Eleonora Inkardona Foto: Printscreen / Instagram / eleonoraincardona

Međutim, kada je sistem za navodnjavanje neočekivano proradio, 35-godišnja voditeljka bila je prisiljena da potraži izlaz za nuždu kako bi izbegla "tuširanje" pred kamerama.

Popularna voditeljka je kasnije na Instagramu, gde je prati više od 1,4 miliona ljudi, objavila niz fotografija i videozapisa s utakmice.

Većina objava prikazuje je u elegantnoj kombinaciji tamnoplavog topa, kožne suknje i čizama s visokom potpeticom, dok je jedan snimak posebno privukao pažnju, trenutak u kojem očajnički beži od prskalica.