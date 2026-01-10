Slušaj vest

Srpski napadač Jovan Milošević karijeru nastavlja u Nemačkoj, posle sage koja je trajala ove zime.

Milošević neće ostati u Partizanu gde je kao pozajmljen igrač Štutgarta briljirao u crno-belom dresu.

On će, kao što je najavljeno nastaviti karijeru u Verderu, međutim, ponovo kao pozamljen igrač!

Prema informacijama koje dolaze iz pouzdanih izvora, Milošević će narednih šest meseci nositi dres Verdera, ali je važno istaći da nema opcije otkupa na kraju sezone, prenoosi "Telesport".

To praktično znači da je njegov boravak u Bremenu strogo privremen i da se već sada zna naredni korak u njegovoj karijeri – povratak u Štutgart po završetku sezone, gde ga ugovor veže do juna 2027. godine.

Pozajmica u Verderu predstavlja priliku da se dodatno afirmiše na zahtevnoj bundesligaškoj sceni, ali i da u kontinuitetu dobije minute koji su mu neophodni u razvoju.

