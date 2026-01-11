Slušaj vest

Fudbaler Liverpula Konor Bredli završio je sezonu zbog teške povrede kolena i zbog toga će trener ove ekipe, Arne Slot, imati dodatne velike probleme.

Bredli je pretrpeo tešku povredu kolena, a oštetio je i kost i ligamente u četvrtak tokom utakmice protiv Arsenala (0:0) u Premijer ligi, kada je pokušavao da dođe do lopte u nadoknadi vremena.

On nije povredio prednje ukrštene ligamente kolena, ali će u narednim danima biti podvrgnut operaciji, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaler Arsenala Gabrijel Martineli se izvinio jer je pokušao da izgura Bredlija van terena, kada je fudbaler Liverpula već bio povređen.

Martineli je ispustio loptu na Bredlija pre nego što ga je gurnuo u leđa pokušavajući da ga izbaci sa terena kako bi utakmica bila nastavljena. Posle toga su se igrači obe ekipe pokoškali, a Martineli i Ibrahima Konate iz Liverpula dobili su po žuti karton.

"U žaru borbe zaista nisam shvatio da je ozbiljno povređen. Duboko se izvinjavam zbog moje rekacije. Šaljem Konoru najbolje želje za brz oporavak", naveo je Martineli na društvenim mrežama.

Neizvesno je da li će se fudbaler Severne Irske oporaviti na vreme za Svetsko prvenstvo, ukoliko se njegova reprezentacija kvalifikuje kroz baraž.

Otkako je Trent Aleksander-Arnold otišao u Real Madrid, Bredli je prvi izbor trenera Arnea Slota na desnom beku i počeo je 12 utakmica u Premijer ligi.

