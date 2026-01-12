Slušaj vest

Povreda desnog beka Liverpula Konora Bredlija u završnici utakmice protiv Arsenala ispostavila se kao teža i on će propustiti ostatak sezone.

Srećom, nije reč o ligamentima kolena, ali je ono dovoljno oštećeno da Irac ne zaigra do kraja aktuelne kampanje u kojoj je bio starter. Igrao je veoma dobro i sada Arne Slot nema čoveka na kog je mogao da se pouzda na desnoj strani, pritom mu je rotacija kraća.

Liverpul nije aktivan na tržištu ove zime. Doveli su dva mlada štopera koja su integrisali u akademiju, ali kako bi bili konkurentni do kraja sezone u Premijer ligi i Ligi šampiona - postavlja se pitanje njihovog angažovanja na tržištu.

Odmah da vam kažemo: to će biti teško izvodljivo. Prvo, klubovi čiji bi igrači bili potencijalna meta za Liverpul znaju da je šampion Engleske u problemu i samim tim bi mogli da otežaju pregovore. Kvalitetnih desnih bekova u ovom trenutku nema na tržištu.

Stoga će Arne Slot morati da se osloni na postojeće snage u vidu Džoa Gomeza čije su ofanzivne karakteristike daleko slabije u odnosu na Konora Bredlija, ali kada se sa Afričkog kupa nacija vrati Mohamed Salah, što može pre subotnjeg duela protiv Barnlija, Džeremi Frimpong će se spustiti na mesto desnog beka.

Za Liverpul će definitivno biti izazovno do kraja sezone usled umanjenih opcija i bojazni da se povredi Džo Gomez ili Džeremi Frimpong. Sreća u nesreći je ta što je Dominik Soboslaj ove sezone više puta igrao kraj desne aut-linije, pa bi i on mogao da bude privremeno rešenje.

