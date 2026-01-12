Mora na pauzu.
STRAHINJA PAVLOVIĆ DOBIO TEŽAK UDARAC U GLAVU! Srpski štoper upitan za derbi!
Imao je neprijatan sudar glavama Strahinja Pavlović u duelu protiv Fiorentine, zbog čega je završio u bolnici i dobio devet šavova.
Upućen je odmah bio na detaljne preglede, koji su pokazali da nema unutrašnjih povreda.
Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia
Kako piše Skaj sport, Pavlović je pod znakom pitanja za duel sa Komom u narednom kolu Serije A.
Pratiće lekari svakodnevno njegovo stanje, ali u ovom trenutku su male šanse da igra u derbiju i veoma bitnoj utakmici za Milan, ukoliko želi da ostane u trci za Skudeto.
Ukoliko Pavlović ne dobije dozvolu da igra, trebalo bi da ga zameni Koni de Vinter.
