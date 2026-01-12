Slušaj vest

Imao je neprijatan sudar glavama Strahinja Pavlović u duelu protiv Fiorentine, zbog čega je završio u bolnici i dobio devet šavova.

Upućen je odmah bio na detaljne preglede, koji su pokazali da nema unutrašnjih povreda.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Kako piše Skaj sport, Pavlović je pod znakom pitanja za duel sa Komom u narednom kolu Serije A.

Pratiće lekari svakodnevno njegovo stanje, ali u ovom trenutku su male šanse da igra u derbiju i veoma bitnoj utakmici za Milan, ukoliko želi da ostane u trci za Skudeto.

Ukoliko Pavlović ne dobije dozvolu da igra, trebalo bi da ga zameni Koni de Vinter.

Ne propustiteFudbalŠOKANTNO REŠENJE REALA! ŠPANCI DALI OTKAZ ALONSU, PA MU ZA NEKOLIKO MINUTA NAŠLI ZAMENU! Madriđani dovode čoveka koji nikoga nije trenirao u karijeri...
FudbalŠOK! Ćabi Alonso "popio" otkaz u Real Madridu!
profimedia-1012230058.jpg
EvroligaBRUNO KABOKLO SE DOGOVORIO! Bivši centar Partizana uskoro potpisuje!
partizanalba195350.jpg
KošarkaDUBAI NE STAJE! Nova pobeda, Čačani skupo prodali svoju kožu!
KK Dubai, Aleksa Avramović, Filip Petrušev

BONUS VIDEO:

Strahinja Pavlović šmeker na terenu i van njega Izvor: Kurir sport