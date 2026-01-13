Slušaj vest

Vladimir Stojković iza sebe ima zavidnu golmansku karijeru, ali ni sa 42 godine ne planira da stane. Zagazio je u petu deceniju života, a i dalje je "tražena roba" i njegov transfer u Čukarički eksplodirao je poput bombe.

Stojković je potpisao ugovor sa timom sa Banovog brda, uputio se ka Antaliji i za mesto među stativama Čukaričkog boriće se sa tandemom golmana koji u zbiru ima tri godine manje od njega - Lazarom Kaličaninom (21) i Vladanom Čarapićem (18).

Motiv i želja

Razgovarali smo sa popularnim Stojketom o brojnim zanimljivim temama, a prvo pitanje je bilo jednostavno - odakle motiv i želja za dokazivanjem i u poznim igračkim godinama?

- U pitanju su disciplina i opsesija, imamo slučajeva kao Ronaldo i mnogi drugi. Osećam se odlično, sumnjali su i kada sam došao u Radnički, pa su se desile utakmice sa Partizanom i Zvezdom. Imamo primer golmana Fluminensea koji je potpisao do 47. godine, Bufon je isto dugo branio. To je nešto što volite i ne bih se toga odrekao tek tako - počeo je priču Stojković, pa u dahu nastavio:

- Vodim stalno računa o prevenciji i fizičkoj spremi, nikada nisam došao na pripreme da se pre toga nisam spremio. Zamislite kako bi izgledalo da posle tri nedelje pauze dođem na trening i bacim se. Suludo bi bilo da ne uradim ništa, uvek se pripremim za pripreme. I tokom sezone generalno vodim računa da kada su slobodni dani radim na sebi kako se ne bih povređivao, a imam i genetiku odličnu.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Stojković na pripremama Čukaričkog Foto: Fk Čukarički

Vladimir Stojković nije jedini golman u Super ligi Srbije u petoj deceniji, pošto ove sezone među stativama briljira i Saša Stamenković.

- Stameni brani odlično, namestio se tamo i čak bolje brani sada nego pre deset godina. Ušao je u rutinu koju nekada nije imao i bukvalno brani kao sat.

Poziv Matijaševića

Otkrio je i kako je došlo do saradnje sa Čukaričkim.

- Sa Matijom (Vladimir Matijašević) se poznajem od 1999. ili 2000. godine, kada sam bio klinac u Zvezdi. Dugo godina se družimo, kada nam vreme to dozvoli. Sećam se da me je pozvao kada sam stigao u Radnički i pitalo da li je moguće da mu nisam rekao da želim da igram kod nas i da bi me oni doveli. Na kraju smo igrali protiv Čukaričkog i tu se otvorila priča, pošto je Radnički imao problem sa bonusima i ja sam želeo da napustim klub.

Govorio je i o Kaličaninu i Čarapiću koji su mu konkurencija za mesto među stativama.

- Odlični su momci, radni, sve super i zaista sam oduševljen. Mislim da će samo napredovati sve više. Pred nama je teških deset utakmica i siguran sam da će biti mesta za sve. Prioritet je da se što pre obezbedi plej-of, da bude mirna glava i naravno posle da se juri to famozno evropsko mesto.

Foto: Fk Čukarički

Puno igrača Čukaričkog već poznaje.

- To su igrači sa kojima sam igrao i u reprezentaciji, i u Partizanu i oni protiv kojih sam igrao dugi niz godina poput Docića ili Pavkova. Svakako je dobro skockana ekipa, ima dosta mladih igrača takođe.

Zatim je otkrio i kakav skor ima protiv Pavkova.

- Dao mi je onda kada je odskočila slučajno na derbiju. Šutnuo je sa 17 ili 18 metara i lopta je odskočila (smeh). Imali smo dosta duela.

Zanimljivo je da je trener golmana Čukaričkog, Oliver Kovačević, nekada bio cimer Vladimiru Stojkoviću.

- Oliver Kovačević mi je bio cimer u reprezentaciji 2006. godine, a sada mi je trener. Imam veliko poštovanje prema njemu, ali i celom stručnom štabu Milana Lešnjaka.

Vladimir Stojković Foto: Fk Čukarički

Vanja prvi izbor

Neizostavna tema bili su i reprezentativni golmani. Srbija je nekada imala Stojkovića, a sada ima Rajkovića, Petrovića, Milinković-Savića...

- Vidim problem u reprezentaciji jer se dugi niz godina ne zna broj jedan. Imamo Nemačku, Švajcarsku i druge zemlje gde se zna ko je na tom mestu. Mislim da je to veoma bitno za samopouzdanje golmana i ekipe da se zna prvi izbor. Kada sam ja bio mlađi problem su bili pasoši i pravila oko stranaca, sada se to otvorilo i nije toliko rigorozno, pa i dobrih golmana ima sve više. Ja sam imao samo opciju da odem negde na velika vrata, jer ako od dva ili tri stranca koja možeš da koristiš, dovedeš golmana koji će uzeti mesto špicu Argentincu to nije mnogo realno. Ne znači da mi i tada nismo imali dobre golman, samo je bilo teže snaći se i dobiti šansu u boljim klubovima.

Za njega nema dileme ko bi trebalo da bude prvi golman reprezentacije.

- To je Vanja Milinković Savić. On je po mom ukusu, nezahvalno je da pričam jer su svi zaista odlični golmani i ne kažem da drugi ne zaslužuju šansu, ali on mi je prvi. Ovaj transfer koji mu se dogodio u Napoli argumentuje sve.

1/8 Vidi galeriju Vanja Milinković Savić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, /IPA / Sipa Press / Profimedia

Sada je na klupu Srbije stigao Veljko Paunović, a Stojković je i to kratko prokomentarisao.

- Znate kako je kod nas, ukoliko ima rezultata biće super, ako nema teška priča. Sve zavisi od rezultata, kada ih ima sve može. Nadam se iskreno da će uspeti da napravi rezultat i želim mu sve najbolje.

Debi protiv Zvezde?

Čukarički će u prvom kolu drugog dela šampionata igrati protiv Crvene zvezde i Vladimir Stojković bi baš tu mogao da debituje u zvaničnim utakmicama za tim sa Banovog brda.

- Utakmica kao utakmica, ne očekujem ništa. Očekujem jednu dobru takmičarsku utakmicu, ovo sve ostalo što vas medije zanima, me ne zanima.

Partizan se ove sezone nalazi u trci za titulu, ali Stojković ističe kako će velika borba tek uslediti.

- Težak put, mnogo utakmica i mladih igrača. U fudbalu je sve moguće, ali pustimo da vreme pokaže.

"Kako Nemačka nije prva?"

Branio je Stojković neke utakmice koje su ostale upisane u istoriju srpskog fudbala. Nas je zanimalo - ima li najdraži meč? Da li je to Braga ili Roma za Zvezdu, Nemačka za reprezentaciju Srbije, neka utakmica iz Partizana, Saudijske Arabije...

- To sada ne bih mogao da kažem, koja mi je najdraža. Vidim da je fokus na Zvezdi da bi bilo bombastično... I kako Nemačka nije prva? Bilo je dosta utakmica, ali kako dolaze nove te postanu arhivirane. Ne bih se odrekao nijedne.

A da li je bilo nekih koje bi zaboravio?

- I te utakmice su me naučile nečemu, tako da ne bih ni njih brisao. One su služile da bih napredovao.

Saudijska Arabija

Saudijski fudbal mu je ostao u dobrom sećanju i čak u ovim godinama se nada da bi mogao da se vrati u ovu zemlju.

- I dan danas se nadam povratku tamo jer je to liga gde sam napravio ime. Tamo sam se "nabranio" utakmica i utakmica, pravio sam rezultate, osvojio sam kup i bilo je mnogo dobrih momenata. Skoro svaki Saudijac me poznaje, nikad se ne zna. Uvek mora da postoji neki veliki cilj, da bi se neki drugi ostvario.

Fudbal na tim prostorima naglo je skočio dolaskom Kristijana Ronalda.

- Ljudi kod nas imaju pogrešnu percepciju, oni imaju tradicionalno tih četiri ili pet klubova sa šest, sedam miliona navijača. Vi ne znate šta znači tamo derbi ili kada igraš protiv nekog velikog kluba ili ukoliko je polufinale kupa kao što sam ja igrao pred 80 hiljada ljudi. Stvarno su fanatici, to se može videti i na "Iksu" gde dva miliona ljudi dnevno komentariše dešavanju u fudbalu, ko je šta uradio, baš su zaluđeni.

Oduševljen Ronaldom

I pored toga što je branio protiv mnogih velikih majstora, Stojkoviću je na terenu najteže bilo protiv loših igrača, ali je oduševljen Kristijanom Ronaldom zbog njegove opsesije fudbalom i treninzima.

- Najteže je uvek protiv loših igrača, tako da nikog ne bih mogao da izdvojim. Svaka utakmica nosi nešto svoje. Igrao sam mnogo puta protiv svih tih velikih imena. Sa Ronaldom sam se sreo pet, šest puta, ako ne i više i to samo u Arabiji. I dalje je gladan i neumoran! Jednom prilikom me je i povredio pošto na loptu ide kao da bi tek trebalo da ode negde iz Sportinga. Pregazio me je, mislim da sam deset minuta ležao. Stvarno sam oduševljen njegovom opsesijom.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia, Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia

Otkrio je Stojković i u kojoj zemlji mu je bilo najlepše za život.

- Englesku baš ne volim, čak mi ni fudbal nije odgovara, ali bilo je zemalja gde mi se poklopilo sve, način igre i život. U Arabiji sam živeo možda i u najvećem selu gde maltene nije bilo ništa na dva sprata. Rijad je bio na sat i 20 minuta i fenomenalno mi je bilo. Fokus je bio na fudbalu, na nekoliko nedelja je bilo slobodno, ako igramo dobro onda i tokom reprezentativne pauze dobiješ koliko hoćeš. Bilo mi je lepo i u Španiji, Madrid je odličan, Izrael je bukvalno Majami u Evropi. Lisabon bi mi sada možda prijao kada imam decu i drugačija interesovanja. Kada sam otišao pre skoro 20 godina bio je potpuno drugačiji od onog na šta sam navikao.

Deca takođe golmani

I pored toga što ima 42 godine, Stojković nema nameru da stane.

- Imam i dalje sportske planove, pa ćemo videti. Mogu da sačekam sinove na terenu, da i oni zaigraju.

Kada smo kod sinova - obojica su krenuli očevim stopama.

- Bave se fudbalom, obojica su golmani. Lav je 2011. i on je odnedavno u Partizanu, a mlađi Vladan je u bebama Partizanovim. Sami su odabrali da budu golmani, ali je ovaj mlađi u jednom momentu pošto nekad dugo ne pipne loptu tražio da zovem trenera da makar slobodnjak izvede. Lav je bio u nekim manjim klubovima i sada je tek došao na doradu, da se malo tehnički obuči - zaključio je Vladimir Stojković.

