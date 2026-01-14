Slušaj vest

Fudbaleri Partizana igraju drugu utakmicu na pripremama u Antaliji, a protivnik je slovenačka Mura.

Pratite na Kuriru uživo prenos meča:

SASTAVI:

Partizan: Milošević - Roganović, Đurđević, Simić, Petrović, Roganović - Karabeljov, Ugrešić, Dragojević - Sek, Ninić - Kostić.

Mura: Dermastija - Flis, Proleta, Ajhajmer, Turudija - Korošec, Ljukovac, Trdin, Krupić, Jelić - Vizinger.

Fudbaleri Partizana u prvoj utakmici na pripremama u Turskoj igrali su nerešeno protiv mađarskog Đera - 2:2 (2:1). Strelci za crno-bele bili su Matija Ninić u 9. i Dimitrije Jankovića u 18. minutu, dok su golove za Đer postigli u 27. minutu Željko Gavrić prepolovio, te u 89. Enžieje. 

