Partizan - Mura 0:2, Edvin Krupić u 14, Dario Vizinger u 43. minutu za vođstvo tima iz Slovenije
UŽIVO! PARTIZAN - MURA: Šta se ovo dešava sa crno-belima?! (LIVESTREAM)
Fudbaleri Partizana igraju drugu utakmicu na pripremama u Antaliji, a protivnik je slovenačka Mura.
Pratite na Kuriru uživo prenos meča:
SASTAVI:
Partizan: Milošević - Roganović, Đurđević, Simić, Petrović, Roganović - Karabeljov, Ugrešić, Dragojević - Sek, Ninić - Kostić.
Mura: Dermastija - Flis, Proleta, Ajhajmer, Turudija - Korošec, Ljukovac, Trdin, Krupić, Jelić - Vizinger.
Fudbaleri Partizana u prvoj utakmici na pripremama u Turskoj igrali su nerešeno protiv mađarskog Đera - 2:2 (2:1). Strelci za crno-bele bili su Matija Ninić u 9. i Dimitrije Jankovića u 18. minutu, dok su golove za Đer postigli u 27. minutu Željko Gavrić prepolovio, te u 89. Enžieje.
