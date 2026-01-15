Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog odigrali su prvi meč na pripremama u Antaliji i remizirali su sa Krakovijom (1:1).

Ne propustiteFudbalREMI ČUKARIČKOG I KRAKOVIJE: Tim sa Banovog brda odigrao prvi meč u Antaliji!
Čukarički

Čukarički je pružio odličnu partiju, bio je bolji rival od Krakovije, ali je dugo gubio zbog gola posle kornera u 32. minutu. Miladinović je izjednačio u 82. minutu i tako je ekipa sa Banovog brda izbegla poraz, a trener ovog tima, Milan Lešnjak, bio je zadovoljan ovom proverom.

Čukarički - Krakovija Foto: Fk Čukarički, Kurir Sport

Šta je sve rekao Lešnjak možete čuti i videti u sledećem snimku:

Ne propustiteFudbal"MOGU DA SAČEKAM SINOVE NA TERENU!" Vladimir Stojković otvorio dušu: "I dan danas se nadam povratku tamo... Tu sam napravio ime!"
Vladimir Stojković na pripremama Čukaričkog
FudbalBISERI ČUKARIČKOG, ALI I SRPSKOG FUDBALA! Tri nova lica na pripremama kluba sa Banovog brda: Jedan nosi slavno prezime, a svi imaju blistavu budućnost!
Veljko Žurić Nemanja Mirković i Mateo Maravić
FudbalČUKARIČKI STIGAO U ANTALIJU! Tim sa Banovog brda pripreme nastavio u Turskoj: Prvi trening odrađen odmah posle sletanja!
FK Čukarički
FudbalČUKARIČKI I SLAVOLJUB SRNIĆ RASKINULI UGOVOR: Iskusni vezista je sada slobodan igrač
Srnic4-768x514.jpg

 BONUS VIDEO:

Čukarički, Radnički Niš Izvor: Kurir