Trener tima sa Banovog brda izneo je utiske posle remija Čukaričkog i Krakovije (1:1)
PRIPREME
MILAN LEŠNJAK ZADOVOLJAN POSLE PRVOG MEČA ČUKARIČKOG U ANTALIJI: "Rezultat je bio u drugom planu..."
Fudbaleri Čukaričkog odigrali su prvi meč na pripremama u Antaliji i remizirali su sa Krakovijom (1:1).
Čukarički je pružio odličnu partiju, bio je bolji rival od Krakovije, ali je dugo gubio zbog gola posle kornera u 32. minutu. Miladinović je izjednačio u 82. minutu i tako je ekipa sa Banovog brda izbegla poraz, a trener ovog tima, Milan Lešnjak, bio je zadovoljan ovom proverom.
Čukarički - Krakovija Foto: Fk Čukarički, Kurir Sport
Šta je sve rekao Lešnjak možete čuti i videti u sledećem snimku:
