Real Madrid je u razmaku od samo četiri dana ispao iz oba kup takmičenja, a eksperiment sa Alvarom Arbeloom na čelu već izaziva brojne sumnje.

Ko nije gledao meč, važno je da zna da je Albasete potpuno zasluženo pobedio Real Madrid i da su u prestonici popaljeni svi alarmi. Iako je Alvaro Arbeloa u potpunosti preuzeo odgovornost za poraz, kritičari, mediji i navijači sve više upiru prstom u igrače, a to je naglas prihvatio i Dani Karvahal.

Da krenemo redom - Arbeloa je video pozitivne pomake, uperio je prstom u fizičku spremu i indirektno i Ćabija Alonsa, jer je naglasio da je kondicioni trener Antonio Pintus vraćen u stručni štab upravo zbog toga. Podsetimo, Florentino Perez je insistirao da Pintus ostane vođa kondicionog tima, ali je Ćabi Alonso to odbio. Čim je otišao, opet je deo stručnog štaba.

"Ovaj poraz je veoma bolan i siguran sam da su navijači razočarani, jer svi znamo da moramo da budemo bolji. Ovo je moja krivica i želim da se zahvalim svim svojim igračima. I dalje verujem da sam na teren poslao odličan tim. Moji igrači su divni, vanserijski i moja je krivica za poraz, a ne njihova. Moj prioritet sada je da mojim igračima povratim pozitivni duh. Porazi su važan deo puta do uspeha, a u karijeri i životu sam doživeo i veće od ovog. Velika istina je da smo fizički veoma loši i da moramo da budemo spremniji i baš zbog toga je Pintus ponovo sa nama", rekao je Arbeloa i nastavio da brani igrače:

"Dali su sve od sebe i rekao sam im da ne mogu ni za šta da ih krivim. Pokazali su odličan odnos i sve od sebe da pobede. Ne treba da zaboravimo da i dalje imamo dve najvažnije titule za koje se borimo, u La Ligi i Ligi šampiona", rekao je Arbeloa.

On je pohvalio i Vinisijusa Žuniora.

"To je Vini kakvog želimo. Preuzeo je odgovornost i pokušao da nosi tim na svojim leđima. To je bio Vini kapiten. Ali, ni on, ni niko drugi u svlačionici nije srećan. Svi žele da budu bolji i znaju da treba da budu bolji. U ovim momentima se rađa veliki tim, jer će igrači biti jedan uz drugog i gurati ka napred. Važno je da ostanemo ujedinjeni", uverava Arbeloa.

Trener Reala ističe da se ne kaje što je prve zvezde ekipe izostavio sa ovog meča, jer nisu igrali - Kurtoa, Embape, Belingem, Rodrigo...

"Da li se kajem? Ne, ne i ne, da mogu, uradio bih isto, hiljadu puta. Izveli smo fantastičan tim koji može da pobedi bilo koga na svetu, a ne samo Albasete. Kada novi trener dođe, ima nove ideje baš kao što sam ja i potrebno je vreme da igrači to prihvate. Zato i ponavljam da je poraz isključivo moja kriivica. Moramo da budemo brži, da imamo jasnije modele igre, ali i da nam se oporave i vrate važni igrači", istakao je Arbeloa.

Za razliku od optimističnog trenera, kapiten ekipe Dani Karvahal je bio mnogo kritičniji prema ekipi.

"Dotakli smo dno. Ovo je isključivo naša krivica, nas igrača. Kada nisi dovoljno dobar, onda se ovakve stvari dešavaju. Ali, i dalje imamo šansu da preokrenemo situaciju. Svaki igrač treba dobro i veoma dugo da se gleda u ogledalo i da analizira samog sebe", smatra Karvahal.

Jasno je da će i igrači i posebno Arbeloa, biti pod ogromnim pritiskom u narednim nedeljama i mesecima...

