Slušaj vest

Fudbaler PAOK-a je uradio veliki intervju sa poznatom hrvatskom novinarkom Valentinom Miletić, a između ostalog, tema je bila i život porodice Lovren tokom Dejanovih mlađih dana.

Dejan je odrastao u Kraljevoj Sutjeskoj u Bosni i Hercegovini.

"Jesu, bogami, imao sam 3, 4 godine, kroz slike, kada vidim gde smo živeli i kroz šta smo prošli, bilo je lepo sve do trenutka dok rat nije počeo i kada smo morali da pobegnemo. Imali smo prelepu situaciju, imali smo prehrambenu prodavnicu, držala ju je baka. Pokojni deda je radio u Nemačkoj i donosio je novac. Živeli smo lepo tada", rekao je Lovren za televiziji "MAXSport".

Dejan Lovren Foto: EPA Paulo Novais, AP Photo/Francisco Seco, AP Photo/Thanassis Stavrakis

Lovrenovi su izbegli u Nemačku, a kasnije se iz Minhena vratili u Karlovac.

"Gledam svoje roditelje kao borce, nikad nisu dizali kredite. Kada nije bilo, nije bilo, stisli su se i pozajmljivali se unutar porodice, držali smo se zajedno. Živeli smo u toj kući nas 12. Mama je bila čistačica u bolnici, tata je čistio pozorište, uvek je nalazio ispod sedišta viška novca. Moja sestra i ja to nismo osetili, oni su se trudili i pokazali su taj osmeh na licu i zahvalni smo im".

Kada je osetio da bi preko fudbala mogao da izvuče porodicu iz loše finansijske situacije?

"Negde sa 13 ili 14 godina je stigao poziv iz Dinama i rekao sam sebi: 'Ako se Dinamo interesuje, očigledno da nešto vredim. Idemo da pokušamo'. Tako je krenula prva stipendija od 200 evra. Rekao sam: 'Vau'. Tada je to bilo oko hiljadu i po kuna i već vidiš da možeš nešto da daš roditeljima. Onda čuješ priče da oni top talenti imaju 7.000 kuna i pomisliš: 'E, to bi me već izvuklo iz ove krize".

"Tako je to išlo. Ta glad... Bio sam gladan i uspeha i toga da izvučem sve nas iz nemaštine. Nije bilo lako, stvarno smo patili".

A, kada je stigao novac od prvog većeg ugovora...

"Znam da sam prvi veliki ugovor... Otišli smo u Ford da kupimo auto. Ja, tata i mama, Ford Fokus C Max i bilo je prelepo, vidiš tu sreću, jer jednostavno nismo imali dobar auto. Tata je imao 15-ak godina stari, raspali Ford i morali smo jednostavno, vožnja Zagreb - Karlovac", rekao je Dejan Lovren.

Defanzivac je kao fudbaler Dinama išao na pozajmicu u Inter iz Zaprešića, a Zagreb je napustio 2010. godine u velikom transferu u Lion. Tri godine kasnije je prešao u Sautempton, a na leto 2014. godine je potpisao za Liverpul u transferu za koji su "crveni" platili 25 miliona evra.

Šest godina se zadržao na Enfildu, a onda tri sezone igrao za Zenit pre nego što se 2023. godine vratio u Lion.

Trenutno je član PAOK-a za koji igra od septembra 2024. godine

Dres reprezentacije je nosio 78 puta, a sa Hrvatskom ima srebrnu medalju sa Mundijala u Rusiji 2018. godine, kao i treće mesto iz Katara 2022. godine.

Ne propustiteFudbal"DEMONI MRZE ISUSA, A ONA JE JEDNA OD NJIH!" Hrvatski fudbaler žestoko udario po političarki koja je pucala u sliku Bogorodice!
profimedia0743619053.jpg
FudbalFUDBALERA SU U HRVATSKOJ UNIŠTAVALI ZBOG PODRŠKE ĐOKOVIĆU! Sada je poslao poruku Novaku, evo šta mu je poručio
profimedia0888298923.jpg
FudbalNAVIJAČI BESNI ZBOG ZARADE FUDBALERA! Procurile ogromne sume! POLUDELI SU kad su videli platu Hrvata, a Matić zarađuje JOŠ VIŠE
nemanja-matic.jpg
FudbalSKANDAL TRESE REGION! Evo šta je Mamić rekao o Modriću: Uzeo sam ga kao izbeglicu, nema hrabrosti da kaže: BANDO JEDNA, nije ukrao
asdasd.jpg

Bonus video:

Lovren vređao hrvatske novinare Izvor: Kurir, AP Francisco Seco