Fudbaler PAOK-a je uradio veliki intervju sa poznatom hrvatskom novinarkom Valentinom Miletić, a između ostalog, tema je bila i život porodice Lovren tokom Dejanovih mlađih dana.

Dejan je odrastao u Kraljevoj Sutjeskoj u Bosni i Hercegovini.

"Jesu, bogami, imao sam 3, 4 godine, kroz slike, kada vidim gde smo živeli i kroz šta smo prošli, bilo je lepo sve do trenutka dok rat nije počeo i kada smo morali da pobegnemo. Imali smo prelepu situaciju, imali smo prehrambenu prodavnicu, držala ju je baka. Pokojni deda je radio u Nemačkoj i donosio je novac. Živeli smo lepo tada", rekao je Lovren za televiziji "MAXSport".

Lovrenovi su izbegli u Nemačku, a kasnije se iz Minhena vratili u Karlovac.

"Gledam svoje roditelje kao borce, nikad nisu dizali kredite. Kada nije bilo, nije bilo, stisli su se i pozajmljivali se unutar porodice, držali smo se zajedno. Živeli smo u toj kući nas 12. Mama je bila čistačica u bolnici, tata je čistio pozorište, uvek je nalazio ispod sedišta viška novca. Moja sestra i ja to nismo osetili, oni su se trudili i pokazali su taj osmeh na licu i zahvalni smo im".

Kada je osetio da bi preko fudbala mogao da izvuče porodicu iz loše finansijske situacije?

"Negde sa 13 ili 14 godina je stigao poziv iz Dinama i rekao sam sebi: 'Ako se Dinamo interesuje, očigledno da nešto vredim. Idemo da pokušamo'. Tako je krenula prva stipendija od 200 evra. Rekao sam: 'Vau'. Tada je to bilo oko hiljadu i po kuna i već vidiš da možeš nešto da daš roditeljima. Onda čuješ priče da oni top talenti imaju 7.000 kuna i pomisliš: 'E, to bi me već izvuklo iz ove krize".

"Tako je to išlo. Ta glad... Bio sam gladan i uspeha i toga da izvučem sve nas iz nemaštine. Nije bilo lako, stvarno smo patili".

A, kada je stigao novac od prvog većeg ugovora...

"Znam da sam prvi veliki ugovor... Otišli smo u Ford da kupimo auto. Ja, tata i mama, Ford Fokus C Max i bilo je prelepo, vidiš tu sreću, jer jednostavno nismo imali dobar auto. Tata je imao 15-ak godina stari, raspali Ford i morali smo jednostavno, vožnja Zagreb - Karlovac", rekao je Dejan Lovren.

Defanzivac je kao fudbaler Dinama išao na pozajmicu u Inter iz Zaprešića, a Zagreb je napustio 2010. godine u velikom transferu u Lion. Tri godine kasnije je prešao u Sautempton, a na leto 2014. godine je potpisao za Liverpul u transferu za koji su "crveni" platili 25 miliona evra.

Šest godina se zadržao na Enfildu, a onda tri sezone igrao za Zenit pre nego što se 2023. godine vratio u Lion.

Dres reprezentacije je nosio 78 puta, a sa Hrvatskom ima srebrnu medalju sa Mundijala u Rusiji 2018. godine, kao i treće mesto iz Katara 2022. godine.

