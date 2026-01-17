Slušaj vest

Čukarički je odigrao i drugi pripremni meč u Antaliji, a posle poljske Krakovije sa kojom je četa Milana Lešnjaka odigrala nerešeno (1:1), rival je bio češki tim, Slovacko.

Viđeno je puno trčanja i borbe, a konačan rezultat bio je 1:0 za Slovacko.

Početak meča pripao je Čukaričkom koji je imao šanse preko Mbonga (3. minut), Tufegdžića (6. minut) i Tedića (7. minut), ali je rezultat ostao nepromenjen.

Tako je bilo sve do 14. minuta kada je Jovančić napravio nesmotren start na oko 25 metara od gola, a Marek Havlik je direktno iz slobodnog udarca savladao Vladimira stojkovića.

Od tada, pa do kraja poluvremena postojao je samo jedan tim na terenu. Ekipa Slovackog je preuzela konce igre u svoje ruke, a šanse su imali Daniček (17. minut), Vaško (26. minut) i ponovo Daniček (39. minut).

Usledilo je čak devet izmena u Čukaričkom, te su na teren ušli Đorđević, Žurić, Bogdanović, Abramušić, Mirković, Miladinović, Marsenić, Kembridž i Miletić, a u igri su ostali samo Stojković i Stojanović.

U 41. minutu Danijel Barat je pogodio prečku, tri minuta kasnije Kembridž je propustio odličnu šansu za Čukarički, da bi u poslednjim trenucima prvog dela došlo do nezgodnog sudara glavama Vaška i Stojanovića posle kog su obojica završila u bolnici. Vašku je stradao nos i deluje da je za nijansu gore prošao, mada je i Stojanović morao da potraži lekarsku pomoć.

Drugo poluvreme donelo je nova uzbuđenja, a u timu Čukaričkog izvreše su dve izmene odmah na startu, umesto povređenog Stojanovića ušao je Vojinović, dok je Stojkovića zamenio Čarapić.

Već u 47. minutu Miladinović je šutirao odlično, ali je golman Slovackog odbranio, a posle kornera je zicer imao Žurić, ali je čuvar mreže češkog tima još jednom bio fantastičan.

Dva minuta kasnije Travnik je pokušao da ugrozi Čarapića iz slobodnog udarca, ali je njegov šut završio preko gola, dok je u 51. minutu Marsenić probao direktno iz kornera, ali je golman Slovackog ponovo bio na oprezu.

Pripretili su Česi preko Ndubuisija u 54. minutu, ali je njegov šut završio preko gola, dok je Čarapić dva minuta kasnije sigurno intervenisao posle još jednog pokušaja igrača Slovackog.

U 62. minutu Đorđević je bio u šansi, ali je u poslednjem trenutku izblokiran, a sedam minuta kasnije Čukarički je još jednom napravio veliki broj izmena i na terenu je ostao samo golman Čarapić.

Odličnu priliku za gol češki tim je propustio u 72. minutu kada se uzdrmala prečka gola Čarapića, a Čukarički je pripretio desetak minuta pred kraj ali je opasan napad završen udarcem pored gola.

Do kraja meča većih uzbuđenja nije bilo, pa je Čukarički posle nerešenog meča protiv Krakovije, doživeo poraz od Slovackog.

Čukarički - Slovacko 0:1

Strelac: Havlik 14. minut

Sastavi:

Čukarički

Stojković - Stojanović, Tomović, Đoković, Cvetković - Sisoko, Jovančić - Mbong, Tufegdžić, Nikčević - Tedić

Igrali su još: Kaličanin, Čarapić, Miladinović, Abramušić, Mijailović, Miletić, Docić, Marsenić, Džiba, Maiga, Stojanović, Žurić, Vojnović, Mirković, Sise, Bogdanović, Matijašević, Pavkov, Kembridž, Maravić, Vadze, Radosavljević, Mijović, Đorđević

Slovacko

Heča, Ndefe, Rundić, Stojčevski, Vaško, Šviderski, Marineli, Barat, Havlik, Reinberk, Daniček

Igrali su još: Frištak, Urban, Tetur, Travnik, Petržela, Blahut, Rejter, Mulder, Krmenčik, Juroška, Ndubuisi, Oanda, Beran

