FK Crvena zvezda stekla je zavidnu reputaciju u Evropi poslednjih godina, zahvaljujući odličnim i unosnim prodajama mladih fudbalera.

Nije tajna da su na Marakani kao buduću "zlatnu koku" označili Vasilija Kostova. Čak je i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao da mladi fudbaler neće napustiti klub ispod 20.000.000 evra!

Tražen u Evropi, od klubova iz najjačih liga - Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Englezi se baš raspisali

Neverovatna vest dolazi iz Engleske, a tiče se upravo Vasilija Kostova. Mladi fudbaler Crvene zvezde, jedan od najtalentovanijih i najplemenitijih igrača u svom uzrastu ozbiljno je praćen od strane Arsenala. Poznati engleski tabloid "The Sun" donosi veliki tekst o tome kako Arsenal prati Kostova, te da je spreman da uđe u borbu za igračev potpis nakon što on napuni 18 godina.

Nije tajna da je Vasilije Kostov pod budnim okom skauta Barselone, Bajerna, Intera, PSŽ... Čak je skaut Dortmunda bio u Antaliji i pratio treninge i utakmice Crvene zvezde zbog mladog veznog fudbalera.

Engleski The Sun poredi Vasilija Kostova sa Pedrijem iz Barselone Foto: Printskrin

Pamti se penal "panenkom" Barsi

Novinar lista "The Sun" Sajmon Barlou, očigledno dobro informisan, opisuje Vasilija Kostova kao novog Pedrija, asa Barselone.

- Kostov je prošle godine privukao pažnju vodećih klubova kada je postigao drzak penal "panenkom" protiv Barselone u UEFA omladinskoj Ligi šampiona. Sedamnaestogodišnjak je postigao šest golova i imao pet asistencija u 23 utakmice, uključujući i zapanjujući poluvolej u gostima protiv Porta u oktobru, u Ligi Evrope - piše Barlou i nastavlja:

- Dobio je prvi poziv u reprezentaciju Srbije sledećeg meseca i debitovao je protiv Albanije. Crvena zvezda neće prodati Kostova, koji puni 18 godina tek u maju, ali su spremni da razmotre ponude veće od 20 miliona evra tokom leta.

Pljunuti Pedri

Englezi pišu da je Bajern uputio zvaničnu ponudu Crvenoj zvezdi, ali ne i konkretan iznos, te da je zbog toga Arsenal u odličnom položaju. Isto tako, Barselona prati Kostova od prošle sezone i utakmice dva tima u omladinskoj Ligi šampiona. Dalje, engleski novinari piše:

- Kostov poseduje slične osobine kao Pedri i deluje kao tip igrača koji bi napredovao u tehničkom takmičenju poput La Lige. Iako igra po desnoj strani u veznom redu, u formaciji 4-4-2 u svom klubu, sposobnost Kostova da otključava odbranu teškim loptama iz poluprostora bi ga učinila boljim na mestu "desetke".

- Njegova radna aktivnost i odbrambene osobine znače da bi Mikel Arteta mogao da pronađe mesta za njega na krilu u svom sistemu, dok Kostov ne bude spreman da izazove Martina Odegarda, ili Eberehija Ezea za ulogu iza napadača.

Vasilije Kostov na utakmici protiv Araua na pripremama u Turskoj Foto: Dragan Tesic

Vasa za Kurir pričao o odlasku

Vasilije Kostov nedavno je proglašen za najboljeg veznog igrača do 18 godina na svetu, prema Međunarodnom centru za sportske studije, na osnovu njegovih igara u seniorskoj konkurenciji u poslednjih šest meseci. Isto tako, dobio je i trofej za najboljeg mladog fudbalera u Srbiji, u izboru FSS.

U Božićnom intervjuu za Kurir Vasilije Kostov govorio je o svojoj budućnosti. Na pitanje kako na njega utiču priče o mogućem transferu i velikim klubovima iz Evrope je odgovorio:

- Nije prvi put da se piše tako nešto. Bilo je toga i ranije. Ne obraćam pažnju na sve to. Vidim, kad mi neko od prijatelja pokaže. Ne razmišljam ni o kakvom transferu. Moja želja je da ostanem što duže u Zvezdi i ovde ostavim trag. Namestio sam glavu i Zvezda je moj prioritet.