16:22

64' - GOOOL! 

Partizan je primio gol. Poljaci su izveli napad po levoj strani, usledio je centaršut po zemlji, a štoperi crno-belih nisu uspeli da izbace loptu.

16:06

Počelo je drugo poluvreme

15:49

Poluvreme!

FK Partizan - Rakov: 1:0

15:38

33. minut - GOOOL!

Crno-beli vode, Matija Ninić je strelac!

Ninić se najbolje snašao u gužvi u petercu i uspeo da ugura loptu iza leđa golmana poljske ekipe za vođstvo Partizana!

15:00

Počela je utakmica!

14:28

Livestream:

14:28

Startna postava Partizana:

14:26

Startna postava Rakova:

14:26

Pročitajte intervju sa Mijatovićem!

14:26

Trener crno-belih o raznim temama...

Nenad Stojaković

14:24

Stiglo je pojačanje!

