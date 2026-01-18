PARTIZAN PRIKAZAO BOLJU SLIKU NEGO PROTIV MURE: Ninić ponovo strelac, crno-beli propustili neverovatne šanse
Fudbaleri Partizana odigrali su novu pripremnu utakmicu u Turskoj.
Crno-beli su u Beleku remizirali sa poljskim Rakovim 1:1 (1:0).
Matija Ninić je, svojim drugim golom na pripremama, doveo svoj tim u vođstvo u 34. minutu.
Ninić se najbolje snašao u gužvi u petercu rivala.
Poljaci su izjednačili u 64. minutu, a strelac je Patrik Makhul. Napad rivala je išao po levoj strani, defanzivci crno-belih nisu intervenisali kod centaršuta po zemlji, a Makhuk je ispred Milića smestio loptu u mrežu.
Partizan je utakmicu počeo u sastavu Krunić, Roganović, Simić, Milić, Abdulmalik, Dragojević, Ugrešić, Vukotić, B. Kostić, Ninić i Lekić.
U igru su tokom utakmice ulazili: Milošević, Vasiljević, Makević, Jovanović, Natho, Sek, Đurđević, Petrović, Radović, Polter, Zahid, A. Kostić.
Fudbaleri Partizana danas su odigrali treću kontrolnu utakmicu.
Podsetimo, fudbaleri Partizana poraženi su od slovenačke Mure u drugom meču na pripremama u Antaliji rezultatom 0:3, pa su danas uspeli da poprave utisak.
64' - GOOOL!
Partizan je primio gol. Poljaci su izveli napad po levoj strani, usledio je centaršut po zemlji, a štoperi crno-belih nisu uspeli da izbace loptu.
33. minut - GOOOL!
Crno-beli vode, Matija Ninić je strelac!
Ninić se najbolje snašao u gužvi u petercu i uspeo da ugura loptu iza leđa golmana poljske ekipe za vođstvo Partizana!