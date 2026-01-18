Fudbaleri Partizana odigrali su novu pripremnu utakmicu u Turskoj.

Crno-beli su u Beleku remizirali sa poljskim Rakovim 1:1 (1:0).

Matija Ninić je, svojim drugim golom na pripremama, doveo svoj tim u vođstvo u 34. minutu.

Ninić se najbolje snašao u gužvi u petercu rivala.

Poljaci su izjednačili u 64. minutu, a strelac je Patrik Makhul. Napad rivala je išao po levoj strani, defanzivci crno-belih nisu intervenisali kod centaršuta po zemlji, a Makhuk je ispred Milića smestio loptu u mrežu.

Partizan je utakmicu počeo u sastavu Krunić, Roganović, Simić, Milić, Abdulmalik, Dragojević, Ugrešić, Vukotić, B. Kostić, Ninić i Lekić.

U igru su tokom utakmice ulazili: Milošević, Vasiljević, Makević, Jovanović, Natho, Sek, Đurđević, Petrović, Radović, Polter, Zahid, A. Kostić.

Fudbaleri Partizana danas su odigrali treću kontrolnu utakmicu.