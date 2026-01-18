Slušaj vest

Fudbaleri Milana savladali su Leće na svom terenu sa 1:0 u 21. kolu Serije A.

Rosoneri su posle ove pobede stigli na samo tri boda u odnosu na Napoli, koji je na prvom mestu Serije A.

Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

Leče je na 17. mestu sa istim brojem bodova kao ekipa Fiorentine koja se nalazi u opasnoj zoni.

Jedini gol na meču, koji je bio i vredan tri boda na San Siru je postigao novi napadač Milana Niklas Filkrug.

