21. kolo
SERIJA A! Minimalac Milana za vrh tabele!
Rosoneri su posle ove pobede stigli na samo tri boda u odnosu na Napoli, koji je na prvom mestu Serije A.
Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP
Leče je na 17. mestu sa istim brojem bodova kao ekipa Fiorentine koja se nalazi u opasnoj zoni.
Jedini gol na meču, koji je bio i vredan tri boda na San Siru je postigao novi napadač Milana Niklas Filkrug.
