Fudbaleri Milana savladali su Leće na svom terenu sa 1:0 u 21. kolu Serije A.

Rosoneri su posle ove pobede stigli na samo tri boda u odnosu na Napoli, koji je na prvom mestu Serije A.

Leče je na 17. mestu sa istim brojem bodova kao ekipa Fiorentine koja se nalazi u opasnoj zoni.

Jedini gol na meču, koji je bio i vredan tri boda na San Siru je postigao novi napadač Milana Niklas Filkrug.

