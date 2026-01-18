Slušaj vest

Fudbaleri Senegala drugi put u istoriji su osvojili Afrički kup nacija.

"Lavovi Terange" su savladali domaći Maroko u finalu posle produžetka rezultatom 1:0. Jedini gol je postigao Pape Gej u 94. minutu.

Strepeo je Senegal do poslednje sekunde utakmice, a nije moralo da bude tako.

U 111. minutu usledila je kontra "zelenih", lopta je posle odbitka stigla do bivšeg napadača Crvene zvezde Šerifa Endijaea, ali je usledio epski promašaj.

Endiaj je sa svega pet metara šutirao pored gola golmana Jasina Bonoa.

