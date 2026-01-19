Slušaj vest

Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na svom terenu u San Sebastijanu Barselonu 2:1, u 20. kolu španske Primere.

Strelci za Real Sosijedad bili su Mikel Ojarzabal u 32. i Gonsalo Guedes u 71. minutu.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Gol za Barselonu postigao je Marksu Rašford u 70. minutu.

Real Sosijedad je meč završio sa 10 igrača na terenu, pošto je u 88. minutu direktan crveni karton dobio Karlos Soler.

Barselona je prva na tabeli sa 49 bodova, i ima bod više od drugoplasiranog Real Madrida. Real Sosijedad je osmi sa 24 boda.

U narednom kolu, Real Sosijedad će dočekati Seltu, dok će Barselona ugostiti Ovijedo.

Ne propustiteFudbalBETIS SLAVIO U DERBIJU: Viljareal pao u Sevilji
profimedia-1055631861.jpg
FudbalMURIĆI IZREŠETAO BILBAO: Majorka slavila na svom terenu
Vedat Murići
FudbalSINDROM PARTIZANA SE PRESELIO U MADRID: Navijači Reala žestoko izviždali svoje fudbalere
Real
FudbalABEROLIN PRVENAC NA KLUPI KRALJEVA: Real Madrid se pokrenuo - Mbape i Asensio srušili Levante
Real Madrid

Barselona,Inter,navijaci,Liga sampiona Izvor: Kurir