Slušaj vest

Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na svom terenu u San Sebastijanu Barselonu 2:1, u 20. kolu španske Primere.

Strelci za Real Sosijedad bili su Mikel Ojarzabal u 32. i Gonsalo Guedes u 71. minutu.

1/28 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Gol za Barselonu postigao je Marksu Rašford u 70. minutu.

Real Sosijedad je meč završio sa 10 igrača na terenu, pošto je u 88. minutu direktan crveni karton dobio Karlos Soler.

Barselona je prva na tabeli sa 49 bodova, i ima bod više od drugoplasiranog Real Madrida. Real Sosijedad je osmi sa 24 boda.

U narednom kolu, Real Sosijedad će dočekati Seltu, dok će Barselona ugostiti Ovijedo.