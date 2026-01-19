Slušaj vest

Reprezentacija Senegala je pobedila Maroko rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako postala šampion Afrike.

Utakmicu je obeležio niz skandaloznih situacija, a teško je nabrojati sve što se dešavalo. Definitivno može da se govori omeču punom kontroverza, ali i meču koji je za mnoge bio i te kako zanimljiv za gledanje.

Videli smo jednu šokantnu sudijsku odluku, prekid utakmice zbog povlačenja ekipe sa terena, sramotno izvođenje jedanaesterca za pobedu nakon što se ekipa vratila, golčinu Senegala uz odličan posao Šerifa Endijaja, nekadašnjeg centarfora Crvene zvezde koji se potom i obrukao promašajem. A, bilo je i situacija koje nisu viđene tokom prenosa, ali su se brzo pojavile na društvenim mrežama.

Da pomenemo i da je Maroko bio domaćin ovog takmičenja.

Krenimo redom:

Sudija Ndala je poništio gol Senegala u 93. minutu zbog prekršaja Abdulaja Seka, a procenite sami da li je bilo faula. Sek je glavom pogodio stativu, a lopta se odbila do njegovog saigrača koji ju je prosledio u gol. Međutim, VAR nije mogao da reaguje zato što je Ndala iz nekog razloga odlučio da ne sačeka da se akcija završi, već je odmah dosudio prekršaj. Neverovatan propust arbitra.

Brahim Dijaz je pao u kaznenom prostoru Senegala, Ndala nije reagovao sve do poziva iz VAR sobe. Čini se da jeste bilo prekršaja. Sudija je nakon gledanja snimka pokazao na belu tačku u 98. minutu.

Selektor Senegala Pape Tiao pozvao je svoje fudbalere da napuste teren i zapute se ka svlačionici, ali uz insistiranje Sadija Manera, najboljeg igrača, možda i u istoriji Senegala, ekipa se vratila na teren.

I navijači Senegala su bili nezadovoljni.

Posle duže pauze Brahim Dijaz je namestio loptu na belu tačku i izveo sramotan penal. Panenka je bila totalni neuspeh, a golman Mendi je lako odbranio penal.

Papa Gej je u četvrtom minutu prvog produžetka postigao sjajan gol. Prvo je Sadio Mane odradio veliki posao, a odličan je bio i Šerif Endijaj, koji je napravio puno prostora svom saigraču.

Endijaj je u 110. minutu imao neverovatan promašaj. Prvo je golman Bono odbranio njegov udarac, a onda je naleteo na odbitak. Imao je pred sobom prazan gol, ali je Bono u poslednjem trenutku uspeo da zakači loptu pre novog šuta nekadašnjeg centarfora Crvene zvezde i tako spasi gol.

Bilo je i situacija koje se nisu videle tokom prenosa. Marokanci su pokušali sve da provociraju rivala i ometaju ga. Na primer, pravili su problem oko peškira golmana Senegala... Rezervni golman Senegala je čuvao peškir svog kolege, a zbog toga je imao borbu sa fudbalerima Maroka, ali i momcima zaduženim za skupljanje lopti koji su pokušali da otmu peškir.

Tragičar Brahim Dijaz je dobio nagradu za najboljeg strelca na turniru...

Utakmica koja će se dugo pamtiti...

