Crvena zvezda će za protivnika u Švedskoj imati i svoje dete - Andreja Đurića. Štoper je Malmea od jula, stigao je u jedan od najpopularnijih skandinavskih klubova posle titule na Marakani i odmah se pokazao kao veliko pojačanje.

Žreb za Ligu Evrope hteo je da se ispred 22-godišnjeg Beograđanina nađe posebno emotivna utakmica, ali to ga ne opterećuje.

- Rođen sam prekoputa stadiona, u Ulici Jove Ilića, praktično sam prohodao na Marakani. Nije se postavljalo pitanje gde ću da počnem da treniram fudbal, bio sam kapiten svih mlađih selekcija, ostvario san da igram za prvi tim i osvajam trofeje. Pratim Zvezdu u fudbalu i košarci, osećam emociju, ali pre svega sam profesionalac i kao takav daću poslednji atom snage da Malme dođe do pozitivnog rezultata - poručuje u intervjuu za Kurir Andrej Đurić.

Za protivnike će imati dosta poznanika i bivših saigrača: Radonjića, Krunića, Ivanića, Kataija, Elšnika, Seola...

- Prijateljstvo ostaje, a na terenu se nećemo poznavati - uz osmeh kaže Đurić i poručuje da je Zvezda dobra i timski i individualno i da nije slučajno došla do tri pobede u nizu u Ligi Evrope.

Malme ne stoji dobro na tabeli Lige Evrope, ali to ne zavarava Crvenu zvezdu, važan faktor za oprez je i činjenica da je i tamo stigao novi trener.

- Dokazujemo se, tražimo mesto u ekipi i novu energiju. Nalazimo se u pripremnom periodu i jedva čekamo utakmicu, željni boljih rezultata nego u 2025. godini - jasan je Đurić.

Malme nije odbranio titulu u Švedskoj, što je dovelo do dve promene trenera.

- Rezultati su nam bili slabiji od igre, izostala je i sreća na pojedinim mečevima u Evropi i prvenstvu - kaže Andrej, koji je odmah po dolasku iz Crvene zvezde zauzeo mesto u odbrani Malmea i imao puno poverenje trenera Henrika Ridstroma. Zabeležio je 19 utakmica od avgusta, a bilo bi ih više da privremeni šef na klupi Anes Mravac nije u jednom delu jeseni vukao neshvatljive poteze.

- Prošla je ta epizoda i ne bih da se osvrćem, novi trener je tu i nadam se da ćemo kao tim napraviti velike stvari. Prezadovoljan sam u Malmeu i osećam se kao da sam deset godina tu. Veliki je klub, sjajno organizovan i tvoje je samo da treniraš i trudiš se da budeš što bolji - zaključio je Andrej Đurić, mlad, a već iskusan na evropskoj sceni jer je imao pre Malmea mečeve u UEFA takmičenjima kao pozajmljen igrač Crvene zvezde Domžalama i Spartaku iz Trnave.

Utakmica će se igrati po jako hladnom vremenu, ali ne vidi u tome Andrej Đurić posebnu prednost za Malme.

- Nešto je hladnije ovde nego u Beogradu, ali daleko od toga da igrači Zvezde nisu igrali u takvim uslovima. Svakako, nama će prijati što smo na domaćem terenu - rekao je Đurić.

Crveno-beli dres: Debitovao kod Stankovića

Ono što je posebno interesantno je i činjenica da je Andrej Đurić u prvom timu Crvene zvezde debitovao kod trenera Dejana Stankovića. Prošao je zimske pripreme 2022. godine i prvi meč u Superligi Srbije upisao je u martu na meču s Kolubarom. Usledile su pozajmice Domžalama, Spartaku iz Trnave i Novom Pazaru, pa povratak u Zvezdu.

Igrao je u prolećnom delu prošle sezone standardno u tandemu s Veljkom Milosavljevićem kod trenera Vladana Milojevića, a posle osvajanja duple krune realizovao je transfer u Malme za obeštećenje klubu od 1.500.000 evra.

U samom vrhu: U društvu Kubarsija i Asensija

Prema podacima Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), Andrej Đurić je u proletos bio drugi u Evropi u konkurenciji štopera do 23 godine po procentu tačnosti pasova unapred.

Ispred Đurića se našao samo Lukas Beraldo iz PSŽ, a u top 10 su bili Pau Kubarsi (Barselona), Leni Joro (Mančester junajted), Raul Asensio (Real)...

