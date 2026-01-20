Slušaj vest

Fudbaleri Senegala drugi put u istoriji osvojili su Kup Afričkih nacija, pošto su u ludom meču posle produžetaka savladali selekciju Maroka rezultatom 1:0.

Apsolutni heroj finala bio je iskusni fudbalski as Sadio Mane.

Podsetimo, nakon šokantnog penala, koji je dosuđen za Maroko u osmom minutu nadoknade regularnog dela meča, ogorčeni fudbaleri Senegala na insistiranje selektora demonstrativno su izašli sa terena. Nisu želeli da nastave meč, ali Mane je uspeo da ih ubedi da se vrate.

Brahim Dijaz je promašio penal, a Senegalci su nakon jedne osvojene lopte Manea na sredini terena u četvrtom minutu prvog produžetka stigli do pobedničkog gola.

Tako je iskusni Mane još jednom postao heroj Senegala.

Ljubavna priča

Najveća podrška u velikom finalu junaku Senegala bila je mlada supruga Ajša Tambu (19).

Mane je pre dve godine dospeo u žižu javnosti pošto je oženio prelepu 18-godišnjakinju.

Ovaj skromni momak iz Senegala, koji vodi jedan miran i povučen život, upoznao je svoju prelepu izabranicu preko svog fudbalskog agenta kada je ona imala samo 16 godina, pošto je njegov menadžer bio blizak prijatelj sa Ajšinim ocem.

Mediji su spekulisali da su krili vezu pre nego što je ona postala punoletna, međutim, njen otac je to demantovao. On tvrdi da Mane i Ajša nisu nikada "izlazili".

"Moja supruga i Ajša su jednog dana posetile Meneovu porodicu i tu ju je on prvi put sreo. Verovatno je video nešto posebno u njoj, a i njegovi roditelji su je cenili. Došli su kod mene. Tradicionalno smo razgovarali, dogovorili se sve i čekali ovaj dan. Nisu izlazili jer je Ajša bila mlada", tvrdio je mladin otac.

Navodno, brak je bio dogovoren dok je ona još uvek bila u školi. Čekali su da napuni 18 godina kako bi se venčali, a do tada je Mane plaćao sve njene račune.

Zaniljivo, fudbaler koji je inače poznat kao veliki humanitarac, kupio je laptop računare za njenu školu, obezbedio internet za celu zajednicu i 70 evra mesečno za svaku porodicu koja tu živi.

Mane i Ajša 14 meseci nakon večanja postali su roditlji. Prelepa tinejdžerka u martu 2025. godine na svet je donela devojčicu, a ponosni tata proslavio je tada pogodak u dresu Al Nasra "ljuljajući ruke" u čast svoje naslednice.