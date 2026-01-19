Slušaj vest

Senegal je drugi put u istoriji postao šampion Afrike, a istinski heroj veličanstvenog uspeha ponovo je bio proslavljeni fudbalski as Sadio Mane.

Šokantne scena sa finalne utakmice Afričkog kupa nacija između Maroka i Senegala prepričavaće se godinama.

Nakon diskutabilnog penala, koji je dosuđen za Maroko u osmom minutu nadoknade regularnog dela meča, Senegalci su iz protesta napustili teren. Međutim, na insistiranje Manea, koji otišao u svlačionicu da razgovara sa njima, vratili su se na teren i na kraju na čudesan način stigli do trofeja.

Naon opšeg haosa na terenu, Brahim Dijaz je promašio penal, a Senegalci su posle jedne osvojene lopte Manea na sredini terena u četvrtom minutu prvog produžetka postigli gol koji im je doneo titulu prvaka Afrike.

Pored toga što je sjajan fudbaler, Senegalac je tokom svoje karijere u više navrata pokazao i da je čovek velikog srca.

Mane je osoba koju krase neverovatna skromnost i humanost.

Fudbaler Liverpula retko priča o životu van terena, zna se da je posvećen Musliman, da je odrastao u velikom siromaštvu, da mu je otac zabranjivao da igra fudbal.

Dokopao se velike scene, postao zvezda, ali to ga nije promenilo.

Mane je rođen u Bambaliju u Senegalu, malom siromašnom selu koje ima oko 2 hiljade stanovnika. U detinjstvu je dosta pomagao roditeljima u žetvi, kako bi obezbedili novac za hranu i školovanje.

"Nisam imao šta da jedem, radio sam u polju, nisam mogao da idem u školu, bila su to teška vremena", otkrio je jednom prilikom Senegalac.

Novac ga ne impresionira osim kao sredstvo da pomogne ljudima.

"Zbog čega bih želeo 10 Ferarija, 20 dijamantskih satova i dva aviona. Kome bi to značilo, kako bi to pomoglo svetu. To što sam zaradio je prilika da pomognem ljudima. Umesto da trošim novac na stvari koje mi nisu potrebne, gradim škole, kupujem hranu i odeću za siromašne, za one koji nisu imali sreće kao ja", rekao je Mane.

I to je velika istina. Ovo su samo neke od stvari koje je ovaj sjajni fudbaler uradio:

- Platio je izgradnju bolnice, džamije i sportskog stadiona u selu u kojem je odrastao, a donirao je i 270 hiljada evra za izgradnju škole.

Ta zdravstvena ustanova, između ostalog, danas ima odeljenje hitne pomoći, porodilište, stomatološku ordinaciju... I kapacitet da osplužuje čak 34 okolna sela.

"Sećam se da je moja sestra rođena u našoj staroj kući jer u selu nije bilo nikakve ustanove. Bila je to zaista tužna slika. Želeo sam da izgradim bolnicu kako bih ljudima dao nadu za život na ovim prostorima", pričao je Mane u dokumentarcu o sebi pod nazivom 'Sadio Mane, Mejd in Senegal'.

- Svakog meseca donirao je porodicama koje žive u njegovom rodnom Bambaliju po 80 evra.

- Kada je 2018. godine osvojio Ligu šampiona deci iz sela je poklonio 300 dresova Liverpula.

- Donirao je 50.000 funti svojoj zemlji za borbu protiv korone.

Spasao život dečaku

Jedna porodica bila je u velikoj nevolji jer je motocikl udario njihovo dete na ulici. Bilo je preloma i povreda po celom telu, dečak je bio smrtno ugrožen, a njegovi roditelji nisu bili u mogućnosti da plate lečenje. Sadio se našao u istoj bolnici zbog potresa mozga što je doživeo tokom utakmice protiv Zelenortskih Ostrva. On je čuo šta se dešava, pronašao je tu porodicu i pitao ih je šta je sve potrebno. Objasnili su mu...

Odmah je izvadio 400.000 tamošnjih franaka (oko 600 evra) i platio ceo račun.

U celoj priči cifra je najmanje bitna. Jer nema sumnje da bi Mane bio spreman da plati i mnogo veći iznos da je bilo potrebno. A dokazi za to postoje u bliskoj prošlosti.

Supruga Ajša

Mane je pre dve godine stupio u brak sa tada 18-godišnjom Ajšom Tambu.

Upoznao je Ajšu dok je još išla u školu, pa je odmah rešio da pomogne.

Kupio je laptop računare za njenu školu, obezbedio internet za celu zajednicu i 70 evra mesečno za svaku porodicu koja tu živi.

Čišćenje WC u džamiji

Javnost je bila u šoku kada se 2018. godine pojavio na društvenim mrežama snimak na kome fudbaler Liverpula čisti toalet u jednoj džamiji.

Mane je u septembru 2018. godine postigao gol u pobedi Liverpula nad Lesterom (2:1) i odmah nakon utakmice otišao je u lokalnu džamiju kako bi pomogao u čišćenju.

"Sadio nije želeo da snimak bude poslat, nije to radio zbog publiciteta" otkrio je tada jedan radnik iz džamije.