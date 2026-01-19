Slušaj vest

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik razočaran je porazom svog tima od Real Sosijedada u 20. kolu La Lige.

Podsetimo, Barselona je u nedelju uveče u gostima poražena od Real Sosijedada rezultatom 2:1.

"Nisam srećan. Razočaran sam, imali smo mnogo prilika, a rezultat ne prikazuje viđeno na terenu. Međutim, sviđa mi se kako smo igrali, ali smo morali bolje da se branimo. Nismo imali sreće ni u napadu. Dotukao nas je njihov drugi gol", rekao je Flik.

Barselona je i pored poraza zadržala prvo mesto na tabeli La Lige sa 49 bodova.

"Naša igra je bila dobra. Možda smo mogli da se bolje branimo u nekoliko akcija, ali sam zadovoljan. Igrali smo vrlo dobro u poslednje dve nedelje, moramo tako da nastavimo. Moramo da se fokusiramo na narednu utakmicu, koja je vrlo važna", dodao je trener Barselone.

Flik je izjavio da se slaže sa izjavom kapitena Barselone Frenkija de Jonga, koji je rekao da nije moglo da se razgovara sa arbitrom Hesusom Hilom Mansanom.

"Neću da trošim vreme ni energiju na to. Frenki je u pravu. On je miran i kapiten je. Na terenu je, želi da razgovara sa njim, a ne može. Ponekad i ja želim da razgovaram sa četvrtim arbitrom, a ne mogu, trebalo bi to prihvatiti. Ne znam postoji li nedostatak komunikacije sa sudijama u Španiji, ali sa Mansanom definitivno postoji nedostatak komunikacije", zaključio je Flik.