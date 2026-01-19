Slušaj vest

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đani Infantino ocenio je kao neprihvatljive scene koje su se dogodile tokom finala Kupa afričkih nacija između Senegala i Maroka.

Senegal je sinoć u Rabatu pobedio domaći Maroko sa 1:0 posle produžetaka, a dramatičan meč je obeležilo napuštanje terena igrača pobedničkog tima u znak protesta zbog sudijskih odluka.

Infantino je kritikovao trenere, igrače i navijače zbog njihovog ponašanja na kraju regularnog dela utakmice.

"Ružne scene kojima smo svedočili moraju biti osuđene i nikada se ne smeju ponoviti", napisao je Infantino na Instagramu nakon što je prisustvovao utakmici u Rabatu.

"Očekuje da će nadležna disciplinska tela Konfederacije afričkog fudbala preduzeti odgovarajuće mere", naveo je on.

Selektor Senegala Pape Tijao suočava se sa ozbiljnim sankcijama zbog toga što je poslao igrače u svlačionicu kada je dosuđen penal za Maroko u nadoknadi vremena, zbog čega je utakmica bila prekinuta na 15 minuta.

Nije jasno da bi se bilo kakva kazna izrečena selektoru Senegala odnosi samo na buduća afrička takmičenja ili na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija i navijači Senegala bili su ljuti jer je toj selekciji najpre poništen gol, da bi nekoliko minuta kasnije sudija dosudio penal za Maroko.

Tijao je tada povukao igrače sa terena, dok su se na drugom kraju stadiona navijači Senegala sukobili sa policijom.

"Neprihvatljivo je napustiti teren na ovaj način, a takođe se ne može tolerisati ni nasilje u našem sportu. To jednostavno nije ispravno. Moramo uvek poštovati odluke koje donose sudije na terenu i u okviru Pravila igre, jer sve manje od toga dovodi u opasnost samu suštinu fudbala", naveo je Infantino.

Sadio Mane je potom ubedio saigrače da se vrate na teren, pa je utakmica nastavljena. Brahim Dijas je izveo penal, pokušao da je iznenadi golmana Senegala popularnom "panenkom", ali je to uradio veoma loše pa je Eduar Mendi lako odbranio.

Utakmica je otišla u produžetke, a pobedu Senegalu doneo je Pap Gej.

Kurir sport / Beta

