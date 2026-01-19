Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine nastavljaju sa uspešnim radom tokom zimskih priprema u Antaliji. Posle trijumfa protiv Maribora (2:1), izabranici Miroslava Tanjge su istim rezultatom savladali i bugarski Levski, lider tamošnjeg prvenstva, čime su potvrdili kvalitetan rad u dosadašnjem delu pripremnog perioda.

U oba meča Vojvodina je pokazala karakter i uspela da se vrati nakon rezultatskog minusa i dođe do pobeda.

U susretu protiv Levskog zapaženu ulogu imao jeDragan Kokanović, koji je ulaskom u igru u drugom poluvremenu uneo dodatnu energiju i kreativnost u igri, a njegov pas prethodio je pobedonosnom pogotku Marka Mladenovića.

– Stvarno se osećam dobro, kao i cela ekipa. Najbitnije je da nema povređenih i da svi radimo kvalitetno. Ovo su pripreme, svi dobijamo priliku i trudimo se da je iskoristimo na najbolji mogući način. Levski je prvi na tabeli u svom prvenstvu, tako da je ovo bila ozbiljna i dobra provera za nas. Pokazali smo karakter, vratili se posle zaostatka i pobedili, što nam mnogo znači za samopouzdanje. Takve utakmice su važne da bismo nastavili da rastemo kao ekipa – istakao je Kokanović.

Foto: FK Vojvodina

Mladi vezista naglašava da pobede u pripremnom periodu dodatno utiču na atmosferu u timu, ali da fokus ostaje na svakodnevnom radu i ispunjavanju zahteva stručnog štaba.

– Svaka pobeda je bitna, bez obzira da li je pripremna ili takmičarska utakmica, kada se igra za Vojvodinu cilj je uvek pobeda – ponavljam, bez obzira na karakter meča. Trijumfi nam daju dodatnu energiju i motivaciju za dalji rad. Nastavljamo da treniramo jakim tempom, da ispravljamo propuste i da budemo još bolji iz meča u meč. Ulazimo maksimalno motivisani u nastavak priprema i potpuno sam siguran da ćemo spremni dočekati nastavak sezone – poručio je Kokanović.

Narednu utakmicu na pripremema Vojvodina igra 20. januara u 15 časova protiv češkog Zlina. Posle toga sledi mečevi protiv Korone i Rakova (oba 23. januara).

Povratak u Novi Sad predviđen je za dan kasnije, a prvog dana februara Voša nastavlja bitke u Super ligi Srbije. U 15 časova u Bačkoj Topoli rival “stare dame” je ekipa TSC.

BONUS VIDEO: