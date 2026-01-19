Slušaj vest

Tokom 2025. srpski fudbal prošao je kroz sveobuhvatan i sistematičan razvojni ciklus: od infrastrukture i terena, postavljanja stručnih autoriteta na ključne funkcije, reforme takmičenja i sistema rada sa mlađim kategorijama, jačanja kvaliteta i poverenja suđenja do indentiteta reprezentacije i međunarodnog ugleda Fudbalskog saveza Srbije u okvirima UEFA i FIFA.

Postavljeni su temelji koji prevazilaze jednu sezonu i jedan rezultat.

Fudbalski savez Srbije na svom sajtu kroz serijal tekstova predstaviće najvažnije korake koji su obeležili 2025. godinu, a za početak su se dotakli velikih ulaganja u infrastrukturi.

- Sa jasnom porukom, promene nisu slučajne, one su deo plana.

Bez dobrog terena, nema dobrog fudbala.

Kvalitet fudbala počinje od uslova za igru.

Bez adekvatne podloge nema kvalitetnog takmičenja.

Nakon što su nove terene dobili Novi Sad, Lučani, Kruševac, Novi Pazar, Ivanjica, Surdulica, Niš i Subotica, Fudbalski savez Srbije nastavio je i tokom 2025. godine sa ulaganjem značajnih sredstava u izgradnju i rekonstrukciju travnatih podloga širom zemlje.

Grafičar, Tekstilac, IMT, Jedinstvo Ub, Čukarički, Radnički Obrenovac, SC Teleoptik… U poslednjih godinu i po dana pokrenut je najznačajniji infrastrukturni ciklus u novijoj istoriji koji obuhvata ukupno 34 terena.

Danas se kompletna Super liga Srbije igra na visokokvalitetnim podlogama.

I veliki broj utakmica na stadionima Prve lige Srbije.

I tu se ne staje.

Pored dva elitna ranga, opredeljena su sredstva za terene u Valjevu, Vrnjačkoj Banji, Užicu, Mladenovcu, Raškoj, Priboju, Lajkovcu, Kraljevu, Lazarevcu, Sopotu, Barajevu, Grockoj…

Evropski standard ne sme biti povremena pojava ili srećna okolnost, već obavezujuće pravilo koje važi svakog vikenda, na svakom terenu.

Ulaganjem u infrastrukturu, gradimo temelje fudbala.

Važno je reći: ovo nije reakcija na jedan problem, jednu utakmicu ili jedan loš primer.

Ovo je sistematski odgovor.

Investicije u infrastrukturu imaju smisla samo ako ih prate odgovornost, održavanje i jasni kriterijumi.

Zato su tereni danas tema strategije, a ne improvizacije - stoji u poruci FSS.

