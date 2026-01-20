Slušaj vest

Senegal je posle puno kontroverzi i skandala pobedio Maroko rezultatom 1:0 nakon produžetaka.

Šta se sve dešavalo, a bilo je zaista svega i svačega, možete da pogledate ovde.

Definitivno je reč o jednom od najluđih finala u istoriji fudbala, a apsolutni tragičar je fudbaler Real Madrida Brahim Dijaz.

Brahim Dijaz u finalu Afričkog kupa nacija Foto: JALAL MORCHIDI/EPA

Dijaz je iznudio penal u samoj završnici utakmice, a nakon dužeg prekida zbog izlaska fudbalera Senegala sa terena, uzeo je loptu i katastrofalno izveo udarac sa bele tačke.

Bilo je to poslednje što su gledaoci videli u drugom poluvremenu. Sudija je odmah nakon penala označio kraj meča, odnosno, poslao ga u produžetke.

Senegal je bio uspešniji u dodatnih 30 minuta.

Dijaz je postao tragičar Maroka koji je inače bio domaćin ovog prvenstva. Posle meča je bio uplakan i neutešan, a prema informacijama Ilesa Kadurija, novinara iz Maroka, imao je problem sa saigračima.

"Brahim Dijaz se izvinio celom timu u svlačionici pre nego što je briznuo u plač. Saigrači su besni na njega i još mu nisu oprostili. Tim je slomljen, igrači su potpuno zbunjeni", poručio je Kaduri.

Dodao je da ovakav razvoj situacije u svlačionici Marokanaca demantuje "lažne glasine" da je as Real Madrida namerno loše izveo jedanaesterac.

"Očigledno, ova ekskluzivna informacija opovrgava sve lažne glasine koje tvrde da je Brahim namerno promašio penal. Istina je da je Brahim pokušao da ponizi Eduarda Mendija i senegalski tim, ali nažalost, uspeo je samo da ponizi sebe", istakao je novinar iz Maroka.

Ne propustiteFudbalOVO FINALE JE JEDNA OD NAJLUĐIH UTAKMICA U ISTORIJI! Sudija režirao skandal i haos - reprezentacija izašla s terena, a bivši igrač Zvezde imao veliku ulogu
profimedia-1067246205.jpg
FudbalEPSKA BRUKA ŠERIFA ENDIJAJEA: Bivši fudbaler Crvene zvezde promašio nemoguće u finalu Afričkog kupa nacija
Šerif Endiaj, Afrički kup nacija
FudbalSENEGAL OSVOJIO AFRIČKI KUP NACIJA: "Lavovi Terange" savladali domaći Maroko! Bizarno i krvavo finale, gosti napustili finale, pa se vratili
Afrički kup
FudbalPOKER NESTVARNOG LUKE JOVIĆA: Srpski fudbaler igra utakmicu karijere u atinskom derbiju!
Luka Jović

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram