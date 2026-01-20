Slušaj vest

Definitivno je reč o jednom od najluđih finala u istoriji fudbala, a apsolutni tragičar je fudbaler Real Madrida Brahim Dijaz.

Dijaz je iznudio penal u samoj završnici utakmice, a nakon dužeg prekida zbog izlaska fudbalera Senegala sa terena, uzeo je loptu i katastrofalno izveo udarac sa bele tačke.

Bilo je to poslednje što su gledaoci videli u drugom poluvremenu. Sudija je odmah nakon penala označio kraj meča, odnosno, poslao ga u produžetke.

Senegal je bio uspešniji u dodatnih 30 minuta.

Dijaz je postao tragičar Maroka koji je inače bio domaćin ovog prvenstva. Posle meča je bio uplakan i neutešan, a prema informacijama Ilesa Kadurija, novinara iz Maroka, imao je problem sa saigračima.

"Brahim Dijaz se izvinio celom timu u svlačionici pre nego što je briznuo u plač. Saigrači su besni na njega i još mu nisu oprostili. Tim je slomljen, igrači su potpuno zbunjeni", poručio je Kaduri.

Dodao je da ovakav razvoj situacije u svlačionici Marokanaca demantuje "lažne glasine" da je as Real Madrida namerno loše izveo jedanaesterac.

"Očigledno, ova ekskluzivna informacija opovrgava sve lažne glasine koje tvrde da je Brahim namerno promašio penal. Istina je da je Brahim pokušao da ponizi Eduarda Mendija i senegalski tim, ali nažalost, uspeo je samo da ponizi sebe", istakao je novinar iz Maroka.

