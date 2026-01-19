Slušaj vest

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, Mladen Bartolović, umro je u 49. godini života posle duge i teške bolesti, a javnost je o tužnim vestima obavestila Cibalija iz Vinkovaca, njegov poslednji klub.

- Napustio nas je Mladen Bartolović. U 49. godini, nakon duge i teške bolesti, otišao je čovek koji je ostavio nemerljiv i neizbrisiv trag u Cibaliji. Svojim potezima i golovima oduševljavao je sve kojima je nebeskoplava boja u srcu, a u istoriji našeg kluba ostaće upamćen kao najbolji strelac Cibalije u Prvoj ligi, kao i treći igrač sa najviše nastupa u modernoj istoriji kluba - navodi se u objavi Cibalije.

Bartolović je tokom karijere nastupao za Cibaliju, nemački Sarbriken, Dinamo Zagreb, Zagreb, Hajduk iz Splita kao i iranski Fulad, iz kojeg se vratio u Cibaliju, gde je proveo poslednjih pet godina igračke karijere. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 17 utakmica i postigao jedan gol, i to u pobedi protiv Malte u gostima rezultatom 5:2, u septembru 2006. godine.

Bio je i akter sada već kultne utakmice na Marakani kada je Srbija i Crna Gora savladala Bosnu i Hercegovinu 2005. godine i obezbedila plasman na Mundijal u Nemačku 2006. godine, kada je jedini gol postigao Mateja Kežman.

Poslednjih nekoliko godina vodio je bitku protiv teške bolesti koju je, nažalost, na kraju i izgubio.

