Veoma dobro izgledali su Čarapani protiv Navbahora, stalno napadali, stvaraia šanse i pokazali dobar fudbal. Napredak je izveo startnu ekipu: Savić, Bojat, Bukorac, Drobnjak, Ignjatović, Ilić, Lutovac, Tošeski, Vulić, Skrobonja, Majdevac. Posle pola sata usledila je promena kompletne ekipe, izuzimajući golmana Savića, koji je upisao 90 minuta. Da bi svi dobili podjednaku minutažu, sledeća postava je, bila na terenu sat vremena: Čubra, Miladinović, Jeličić, Vukajlović, Miletić, Bogdanovski, Bubanj, Stevanović, Bastajić, Sremčević. U finišu su priliku dobili i Mihajlović i Tašovski.

Vođstvo Kruševljanima doneo je Tošeski u 23. minutu, a prethodno je najveći deo posla završio Lutovac, koji je odlično prošao po desnoj strani i bacio loptu pred gol Navbahora. Na 2:0, u finišu prvog poluvremena povisio je Bubanj, posle lepe akcije. Konačnih 3:0 postavio je Čubra, nakon kornera kapitena Bastajića.

Napredak pobedio Uzbekistance.jpeg
Foto: FK Napredak

- Nismo primili, a postizali smo golove, što nam je falilo na prošloj utakmici. Lagano hvatamo željeni ritam i od gubitnika postajemo pobednici,  takmičari, kako bi u sezoni koja nam predstoji opstali u Ligi, što nam je jedini cilj, sa željom i da napravimo igru. I za sada smo na dobrom putu, istakao je novi šef stručnog štaba Napretka Nikola Drinčić.

