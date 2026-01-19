Slušaj vest

Gehi je na kraju sezone mogao da napusti Palas kao slobodan igrač, a tokom letnjeg prelaznog roka bio je veoma blizu prelaska u Liverpul, ali je tada dogovor propao. Siti je sada iskoristio situaciju i reagovao u trenutku kada trener Pep Gvardiola zbog povreda ne može da računa na Joška Gvardiola, Rubena Dijaša i Džona Stounsa.

Dosadašnji kapiten Kristal Palasa postao je drugo pojačanje Sitija u ovom mesecu, nakon dolaska krilnog fudbalera Antoana Semenja iz Bornmuta, čiji je transfer, prema navodima medija, iznosio oko 87 miliona dolara.

Gehi je ponikao u omladinskoj školi Čelsija, a za Kristal Palas nastupao je od 2021. godine, kada je stigao iz Svonsija. U međuvremenu se afirmisao i kao standardni član reprezentacije Engleske.

U subotu nije bio u sastavu Palasa u porazu od Sanderlenda (1:2), jer je finalizovao transfer u Mančester siti. Tajming odlaska izazvao je nezadovoljstvo trenera Palasa Olivera Glasnera, koji je izjavio da se ekipa oseća "napušteno" od strane klupske uprave.

Afgonija Gvardiolinog tima Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Paul Terry / Zuma Press / Profimedia, EPA Peter Powell

Dolazak Gehija deo je nastavka skupog remonta Mančester sitija u poslednjih godinu dana, dok klub istovremeno čeka epilog dugotrajnog i opsežnog pravnog postupka sa Premijer ligom. Prema procenama, Siti je tokom zimskog i letnjeg prelaznog roka 2025. godine potrošio po oko 200 miliona dolara, a samo ovog meseca već više od 100 miliona.

Ne propustiteFudbalDUGINE BOJE MOGU, ALI "VOLIM ISUSA" NE: Čudna odluka Fudbalske asocijacije Engleske!
profimedia-0941507462 (1).jpg
Fudbal"ZAMISLITE IGRAČA KOJI JE SADA SAVRŠEN, A VRATI SE SA TRI KILOGRAMA VIŠE" Gvardiola otkrio šta će njegovi fudbaleri morati da urade posle slobodnih dana!
profimedia-0956689018.jpg
FudbalA VEČERAS - SPEKTAKL U MADRIDU! SITI DOLAZI NA MEGDAN REALU! Evo gde možete da gledate večerašnje utakmice Lige šampiona!
Mančester siti
FudbalGVARDIOLA OTVORIO DUŠU PRED REAL: "Da sam ja bio tamo prošle sezone, bio bih otpušten šest meseci pre kraja sezone"
profimedia-0962471845.jpg
FudbalMNOGI SU OČEKIVALI DA ZAIGRA PROTIV LEVERKUZENA, ALI OD TOGA NEĆE BITI NIŠTA! Gvardiola razočarao navijače Sitija, Rodrijev povratak se odlaže!