ZVANIČNO! IZ KRISTAL PALASA JE STIGAO NA ETIHAD! Mančester Siti doveo sjajno pojačanje - klub samo ovog meseca potrošio više od 100 miliona na transfere!
Gehi je na kraju sezone mogao da napusti Palas kao slobodan igrač, a tokom letnjeg prelaznog roka bio je veoma blizu prelaska u Liverpul, ali je tada dogovor propao. Siti je sada iskoristio situaciju i reagovao u trenutku kada trener Pep Gvardiola zbog povreda ne može da računa na Joška Gvardiola, Rubena Dijaša i Džona Stounsa.
Dosadašnji kapiten Kristal Palasa postao je drugo pojačanje Sitija u ovom mesecu, nakon dolaska krilnog fudbalera Antoana Semenja iz Bornmuta, čiji je transfer, prema navodima medija, iznosio oko 87 miliona dolara.
Gehi je ponikao u omladinskoj školi Čelsija, a za Kristal Palas nastupao je od 2021. godine, kada je stigao iz Svonsija. U međuvremenu se afirmisao i kao standardni član reprezentacije Engleske.
U subotu nije bio u sastavu Palasa u porazu od Sanderlenda (1:2), jer je finalizovao transfer u Mančester siti. Tajming odlaska izazvao je nezadovoljstvo trenera Palasa Olivera Glasnera, koji je izjavio da se ekipa oseća "napušteno" od strane klupske uprave.
Dolazak Gehija deo je nastavka skupog remonta Mančester sitija u poslednjih godinu dana, dok klub istovremeno čeka epilog dugotrajnog i opsežnog pravnog postupka sa Premijer ligom. Prema procenama, Siti je tokom zimskog i letnjeg prelaznog roka 2025. godine potrošio po oko 200 miliona dolara, a samo ovog meseca već više od 100 miliona.