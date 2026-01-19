Slušaj vest

Gehi je na kraju sezone mogao da napusti Palas kao slobodan igrač, a tokom letnjeg prelaznog roka bio je veoma blizu prelaska u Liverpul, ali je tada dogovor propao. Siti je sada iskoristio situaciju i reagovao u trenutku kada trener Pep Gvardiola zbog povreda ne može da računa na Joška Gvardiola, Rubena Dijaša i Džona Stounsa.

Dosadašnji kapiten Kristal Palasa postao je drugo pojačanje Sitija u ovom mesecu, nakon dolaska krilnog fudbalera Antoana Semenja iz Bornmuta, čiji je transfer, prema navodima medija, iznosio oko 87 miliona dolara.

Gehi je ponikao u omladinskoj školi Čelsija, a za Kristal Palas nastupao je od 2021. godine, kada je stigao iz Svonsija. U međuvremenu se afirmisao i kao standardni član reprezentacije Engleske.

U subotu nije bio u sastavu Palasa u porazu od Sanderlenda (1:2), jer je finalizovao transfer u Mančester siti. Tajming odlaska izazvao je nezadovoljstvo trenera Palasa Olivera Glasnera, koji je izjavio da se ekipa oseća "napušteno" od strane klupske uprave.

