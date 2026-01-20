Od 18.45 Mančester siti gostuje Bode Glimtu u Norveškoj
VRAĆA SE LIGA ŠAMPIONA: Evo gde možete da gledate derbi u Milanu, kao i ostale utakmice
Posle zimske pauze nastavlja se takmičenje u Ligi šampiona utakmicama sedmog kola.
Derbi večeri igra se u Milanu, gde Inter dočekuje Arsenal.
Današnji program otvaraju Kairat i Briž utakmicom koja počinje u 16.30 časova.
Od 18.45 Mančester siti gostuje Bode Glimtu u Norveškoj.
U večernjem terminu parovi su: Inter - Arsenal, Viljareal - Ajaks, Totenhem - Dortmund, Olimpijakos - Velerkuzen, Sporting - PSŽ, Real - Monako, Kopenhagen - Napoli.
