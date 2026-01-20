Slušaj vest

Posle zimske pauze nastavlja se takmičenje u Ligi šampiona utakmicama sedmog kola.

Derbi večeri igra se u Milanu, gde Inter dočekuje Arsenal.

Foto galerija Lige šampiona Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia, Ralf Treese / DeFodi Images / Profimedia, Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

 Današnji program otvaraju Kairat i Briž utakmicom koja počinje u 16.30 časova.

Od 18.45 Mančester siti gostuje Bode Glimtu u Norveškoj.

U večernjem terminu parovi su: Inter - Arsenal, Viljareal - Ajaks, Totenhem - Dortmund, Olimpijakos - Velerkuzen, Sporting - PSŽ, Real - Monako, Kopenhagen - Napoli.

Ne propustiteFudbalŠPANAC ŠOKIRAO SVET FUDBALA: Luis Enrike odbio doživotni ugovor od strane PSŽ-a
profimedia-1021723275.jpg
FudbalPSŽ NA KROVU EVROPE: Istorijska titula Parižana i PETARDA od koje Interu bride obrazi!
profimedia-0996304712.jpg
FudbalNEVEROVATNA KOLIČINA NOVCA JE U PITANJU! Ako Real otpusti trenera moraće da mu isplati silne milione
Ćabi Alonso
FudbalNAVIJAČI REALA ZAUSTAVILI ĆABIJA ALONSA NA ULICI! Trener Madriđana posle poraza i zvižduka stao pred pristalice, pogledajte šta se dogodilo nakon toga
Ćabi Alonso

Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir