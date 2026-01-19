Slušaj vest

Orlovi su zahvaljujući lošoj igri i lošim rezultatima u kvalifikacijama ostali bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje će se na leto 2026. godine igrati u Meksiku, SAD i Kanadi, ali će u martu odigrati dve prijateljske utakmice.

Fudbalski savez Srbije je danas objavio:

- Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće u martu dve prijateljske utakmice u Dohi, u okviru Festivala fudbala Katar 2026, prestižnog međunarodnog događaja koji okuplja neke od najjačih selekcija sveta.

Srbija će 26. marta odmeriti snage sa domaćinom, reprezentacijom Katara, dok je drugi meč zakazan za 30. mart protiv selekcije Saudijske Arabije

Veljko Paunović na promociji u FSS Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pored našeg A tima, na festivalu učestvuju i reprezentacije Argentine, Španije i Egipta, što čitavom događaju daje dodatni značaj.

Ovo će ujedno biti i prvi nastup reprezentacije Srbije od kako je novi selektor Veljko Paunović zvanično stupio na dužnost. Paunović je reprezentaciju predvodio u finišu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, na gostovanju protiv Engleske u Londonu, kao i u meču protiv Letonije u Leskovcu, ali će predstojeći dueli u Dohi označiti početak novog ciklusa u punom kapacitetu.

Dueli sa dva učesnika Mundijala predstavljaju odličan test za nacionalni tim, priliku za dodatno uigravanje i sticanje dragocenog iskustva u vrhunskim uslovima i protiv kvalitetnih protivnika - stoji u saopštenju FSS.

