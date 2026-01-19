Slušaj vest

Dejvis se povredio u subotu u 19. minutu utakmice protiv Vest Hema (1:2), kada je slomio skočni zglob. Njemu su lekari tada dali kiseonik i na nosilima je iznet sa terena.

"Možemo da potvrdimo da će Ben Dejvis danas biti podvrgnut operaciji jer je slomio levi skočni zglob", saopštio je Totenhem, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Londonski klub nije naveo koliko će kapiten Velsa odsustvovati sa terena.

1/5 Vidi galeriju Superkup: Pari Sen Žermen - Totenhem Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

U polufinalu baraža Vels će 26. marta igrati u Kardifu protiv Bosne i Hercegovine, a pobednik tog duela igraće 31. marta na svom terenu u finalu protiv boljeg iz duela Severne Irske i Italije.

Dejvis je jedan od brojnih povređenih fudbalera Totenhema ove sezone, zbog čega se spekuliše da bi trener Tomas Frank mogao da dobije otkaz, pošto je ekipa 14. na tabeli sa sedam pobeda iz 22 utakmice u Premijer ligi.

Totenhem će u utorak od 21 čas na svom terenu igrati protiv Borusije iz Dortmunda, utakmicu sedmog kola u Ligi šampiona.