SLOMIO RUKU, ALI TO GA NE SPREČAVA DA POMOGNE SAIGRAČIMA! Gvardiola saopštio sjajne vesti, ovo je oduševilo sve navijače! Foden će igrati sutra
Fudbaler Mančester sitija Fil Foden biće na raspolaganju za predstojeću utakmicu Lige šampiona protiv Bode Glimta u Norveškoj, uprkos tome što je slomio desnu ruku, rekao je danas trener engleske ekipe Pep Gvardiola.
Foden se povredio u subotu u porazu 0:2 od gradskog rivala Mančester junajteda i zamenjen je u poluvremenu utakmice.
"Ima slomljene kosti, ali i štitnik za ruku i biće dobro za sutra", rekao je Gvardiola.
Trener je dodao i da će računati i na Erlinga Halanda.
"Rekao mi je da je neverovatno spavao, tako da je spreman", dodao je Gvardiola.
U slučaju pobede Siti će imati velike šanse da grupnu fazu Lige šampiona završi među prvih osam ekipa i direktno se plasira u osminu finala.
Posle šest kola Siti je četvrti na tabeli sa 13 bodova.
