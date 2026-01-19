Slušaj vest

Fudbaler Mančester sitija Fil Foden biće na raspolaganju za predstojeću utakmicu Lige šampiona protiv Bode Glimta u Norveškoj, uprkos tome što je slomio desnu ruku, rekao je danas trener engleske ekipe Pep Gvardiola.

Foden se povredio u subotu u porazu 0:2 od gradskog rivala Mančester junajteda i zamenjen je u poluvremenu utakmice.

"Ima slomljene kosti, ali i štitnik za ruku i biće dobro za sutra", rekao je Gvardiola.

Trener je dodao i da će računati i na Erlinga Halanda.

"Rekao mi je da je neverovatno spavao, tako da je spreman", dodao je Gvardiola.

U slučaju pobede Siti će imati velike šanse da grupnu fazu Lige šampiona završi među prvih osam ekipa i direktno se plasira u osminu finala.

Posle šest kola Siti je četvrti na tabeli sa 13 bodova.

