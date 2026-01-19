Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Senegala drugi put u istoriji je osvojila titulu šampiona Afrike.

U finalu odigranom u Rabatu, "Lavovi Terange" su savladali domaći Maroko rezultatom 1:0.

Finalni meč je obilovao kontroverzama, pa je dobio i treće poluvreme.

Senegalu je u drugom minutu nadoknade vremena poništen gol. Ali ih to nije nateralo da odu.

Senegalci su napustili teren pošto je sudija iz Konga Žan Žag Ndal u 98. minutu dosudio penal za Maroko. Selektor Senegala Pape Tijao je posle toga pozvao svoje igrače da napuste teren, ali ga nisu svi poslušali. Pre svig Sadio Mane, koji je tražio da se tim vrati na meč.

Haotično stanje je trajalo punih 17 minuta, pre nego što su se Senegalci vratili na teren.

Usledio je totalni obrt. Brahim Dijaz je "panenkom" pokušao da postigne gol iz penala, ali mu je Mendi uhvatio loptu.

Potom je Pape Gej u četvrom minutu prvog produžetka fantastičnim pogotkom doneo Senegalu vođstvo, ispostaviće se i titulu.

O totalnom haosu na meču govore i slike koje pokazuju kako su domaćini pokušali da ometu golmana Sengala, i to na način da mu ukradu peškir.

Dan kasnije ta titula je pod znakom pitanja pošto bi Senegal mogao da bude kažnjen zbog napuštanja terena tokom utakmice.

Šta kažu propisi Afričke fudbalske federacije?

"Ako se iz bilo kojeg razloga tim povuče iz takmičenja ili se ne pojavi na utakmici, osim u slučajevima koje je prihvatio Organizacioni komesar, odbije da igra ili napusti teren pre regularnog kraja utakmice bez odobrenja sudije, smatraće se gubitnikom i bitće dikvalifikovan sa turnira".

Pravila kažu da bi navedeni tim mogao utakmicu da izgubi službenim rezultatom 3:0.

Tako bi Senegal mogao da ostane bez titule. Ostaje, međutim, da se vidi kako će nadležni reagovati.