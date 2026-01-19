Slušaj vest

Fudbaleri Brajtona odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Bornmuta, u utakmici 22. kola Premijer lige.

Bornmut je poveo u 32. minutu golom Markusa Tavernijea iz jedanaesterca, a izjednačio je Haralampos Kostulas makazicama u prvom minutu nadoknade vremena. Golman Đorđe Petrović bio je nemoćan u ovoj situaciji.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Obe ekipe su deveti put odigrale nerešeno ove sezone u prvenstvu.

Brajton je 12. na tabeli sa 30 bodova, a Bornmut ima tri boda manje na 15. mestu.

U sledećem kolu Brajton će igrati na gostujućem terenu protiv Fulama, a Bornmut će dočekati Liverpul.

