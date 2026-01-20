Slušaj vest

Sanja godinama radi u PR timu fudbalskog kluba Vojvodina, a javnosti je postala poznata nakon, možemo da kažemo, čuvene konferencije za medije sa Nenadom Lalatovićem.

Na društvenoj mreži Instagram ima preko 110.000 pratilaca, a na njenom nalogu, zahvaljujući brojnim objavama, lako može da se dođe do zaključka da se najbolje oseća ili u teretani, ili kada je daleko od kuće - na plaži, bez odeće, u kupaćem kostimu.

Takva kombinacija ostavlja puno prostora Sanji da pokaže savršenu liniju, a upravo to je radila prethodnih dana.

Beba je odlučila da zimske dane provede na toplom, pa je otputovala na Tajland odakle svakodnevno usrećuje svoje brojne pratioce, posebno muški deo.

Česte su fotografije i snimci sa plaže, u bikiniju, a Sanji nije problem ni da se "pohvali" malim pehom koji je doživela.

U pokušaju da snimi zanimljiv video, dok je ležala na pesku, na nju je naleteo talas, pa je brzo došlo do "borbe za život".

"Ja kad glumim ribu", šaljivo je poručila Sanja Kružević.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Sanja Kružević na plaži Izvor: Instagram

