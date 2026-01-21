Sanja Beba Kružević uživa na Tajlandu odakle redovno usrećava svoje brojne pratioce.
PRAVI ODMOR
OBOŽAVA DA SE SKINE I TO RADI STALNO! Svi su srećni kada uživa najlepša žena iz srpskog fudbala! Sevaju vrele fotke, zanosne obline i mišići
Na Sanjinom nalogu na društvenoj mreži Instagram skupilo se više od 100.000 ljudi, a mnogi od njih ovih dana uživaju u objavama koje su česte.
Sanja je već godinama deo PR tima fudbalskog kluba Vojvodina i važi za najlepšu i najzgodniju ženu iz srpskog fudbala.
Januarske zimske dane provodi na Tajlandu, a puno pažnje posvećuje odmoru, plaži, ali i društvenim mrežama, pa su njene objave česte i izazivaju puno pažnje. Nije joj problem ni da se našali na svoj račun snimkom na kojem pokazuje kako joj se dogodio peh na plaži.
Sanja Beba Kružević na Tajlandu Foto: Instagram/sanjabebaaa
