Slušaj vest

Na Sanjinom nalogu na društvenoj mreži Instagram skupilo se više od 100.000 ljudi, a mnogi od njih ovih dana uživaju u objavama koje su česte.

Sanja je već godinama deo PR tima fudbalskog kluba Vojvodina i važi za najlepšu i najzgodniju ženu iz srpskog fudbala.

Januarske zimske dane provodi na Tajlandu, a puno pažnje posvećuje odmoru, plaži, ali i društvenim mrežama, pa su njene objave česte i izazivaju puno pažnje. Nije joj problem ni da se našali na svoj račun snimkom na kojem pokazuje kako joj se dogodio peh na plaži.

Pogledajte kako izgleda Sanja na odmoru:

Sanja Beba Kružević na Tajlandu Foto: Instagram/sanjabebaaa

Ne propustiteFudbalSANJA JE SNIMALA ZAVODLJIV VIDEO, A SLEDEĆEG TRENUTKA SE "BORILA ZA ŽIVOT"! Prva dama srpskog fudbala se skinula, pa doživela peh (VIDEO)
Sanja Beba Kružević
FudbalBRUTALNA SANJA HRVATIMA POKAZALA ZATEGNUTU ZADNJICU I TELO BOGINJE! Kada se skine i pesak pod njom gori, slike koje je objavila nisu za one sa slabim srcem!
Sanja Beba Kružević na odmoru u Istri
FudbalNIKAD VRELIJA SANJA OBJAVILA FOTKE ZBOG KOJIH SU MUŠKARCI ODLEPILI! Portparolka Vojvodine pokazala brutalno telo na Mikonosu... (FOTO)
Beba Kruzević.JPG
FudbalVRELIJE OD OVOGA NE MOŽE! Prezgodna Sanja objavila video iz teretane, preznojila se cela, a onda se okrenula i POKAZALA POZADINU - PUCA! (FOTO)
collage1321324654657.jpg

Bonus video:

Sanja Kružević na plaži Izvor: Instagram