Evropska kuća fudbala (UEFA) je odredila sudije za taj meč, kao i za ostale u ovom takmičenju.

UEFA je odlučila da glavni sudija utakmice Malme - Crvena zvezda bude Nemac Saša Štegeman.

Cela sudijska ekipa biće iz Nemačke. Pomoćnici će biti Kristof Gunš i Marko Ahmiler, četvrti sudija Martin Petersen, dok će u VAR sobi sedeti Paskal Miler i njegov asistent Benjamin Kortus.

Saša Štegeman je već jednom sudio Crvenoj zvezdi. Bilo je to u Turskoj protiv Trabzonspora u septembru 2022. godine kada je domaćin pobedio rezultatom 2:1 u grupnoj fazi Lige Evrope.

Nemac je na toj utakmici pokazao crveni karton Kingsu Kangvi, tadašnjem fudbaleru Crvene zvezde.

Utakmica Malme - Crvena zvezda biće odigrana u četvrtak uz početak od 18.45 časova.

Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic

