Crvena zvezda će u četvrtak igrati utakmicu 7. kola Lige Evrope.
LIGA EVROPE
UEFA ZVEZDI ŠALJE POZNATOG NEMCA! Jedini put kada je sudio crveno-belima isključio im je fudbalera
Evropska kuća fudbala (UEFA) je odredila sudije za taj meč, kao i za ostale u ovom takmičenju.
UEFA je odlučila da glavni sudija utakmice Malme - Crvena zvezda bude Nemac Saša Štegeman.
Cela sudijska ekipa biće iz Nemačke. Pomoćnici će biti Kristof Gunš i Marko Ahmiler, četvrti sudija Martin Petersen, dok će u VAR sobi sedeti Paskal Miler i njegov asistent Benjamin Kortus.
Saša Štegeman je već jednom sudio Crvenoj zvezdi. Bilo je to u Turskoj protiv Trabzonspora u septembru 2022. godine kada je domaćin pobedio rezultatom 2:1 u grupnoj fazi Lige Evrope.
Nemac je na toj utakmici pokazao crveni karton Kingsu Kangvi, tadašnjem fudbaleru Crvene zvezde.
Utakmica Malme - Crvena zvezda biće odigrana u četvrtak uz početak od 18.45 časova.
