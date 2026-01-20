Slušaj vest

Ofanzivac Arsenala Itan Envaneri blizu je odlaska u Olimpik Marsej.

Kako je preneo Atletik, francuski klub je ozbiljno zagrizao da dovede mladog 18-godišnjeg ofanzivca, koji se uklapa u sistem Roberta De Zerbija.

Envaneri može da igra i kao krilo i kao polušpic, u Arsenalu je konkurencija na tim pozicijama žestoka, pa želi da ode na pozajmicu do narednog leta, a na taj način bi i Mikel Arteta rešio problem sa fudbalerom koji nema preveliki broj minuta.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Envaneri je do sada sakupio tek nešto više od 500 minuta na terenu u svim takmičenjima, većinu u Liga kupu u kom je odigrao obe utakmice po 90 minuta, dok je u Premijer ligi upisao tek šest nastupa i 160 minuta.

Ovo ne znači da ga se Arteta u potpunosti odrekao, naprotiv, Envaneri ima ugovor do 2030. godine i odlazak na kaljenje u tim koji se takmiči u jakoj Ligi 1 je svakako odličan korak za dalji razvoj.

Envaneri je dete Arsenala, debitovao je upravo kod Artete, ali deluje da je pozajmica, bez otkupa, najbolje rešenje u ovom momentu...

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: