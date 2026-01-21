Slušaj vest

Fudbalski klub Bornmut doveo je danas mađarskog veznog igrača Aleksa Tota iz Ferencvaroša.

Ovaj 20-godišnji fudbaler potpisao je ugovor na pet i po godina, a transfer je, po navodima medija, vredan 10,4 miliona funti. Kako piše Bi-Bi-Si (BBC) ugovor uključuje mogućih 2,6 miliona funti za mađarski klub i deset odsto od svake buduće prodaje.

Navodno su i Benfika, Galatasaraj i Lacio bili zainteresovani za Tota, koji je do sada upisao devet nastupa za svoju reprezentaciju.

"Kada sam saznao da je Bornmut zainteresovan za mene bio sam uzbuđen i srećan jer je ovo dobar klub u Premijer ligi, najboljoj i najjačoj ligi na svetu", rekao je Tot.

Tot je za Ferencvaroš debitovao u decembru 2024. godine, odigrao je 54 utakmice i postigao četiri gola.

