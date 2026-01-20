Slušaj vest

Mančester siti je u poslednjih godinu dana potrošio 500.000.000 evra na kompletan jedan sastav, pa je sada jasno da pojedinci moraju i da odu.

Prvi u redu je Oskar Bob, za kog se odavno zna da će otići, ali je na kraju izabrao da se preseli u - London.

Bob se tokom prethodnih sedmica povezivao sa Borusijom Dortmund, ali ga je na kraju zvao Marko Silva da dođe u Fulam i ovo je trenutno najrealnija opcija.

Fulam je spreman da plati i mnogo više, oko 40.000.000 evra za norveškog reprezentativca, dok je Borusija navodno nudila desetak manje.

Oskar Bob je praktično dete Mančester sitija u čiju je akademiju stigao još leta 2019. iz norveške Valerenge. Debitovao je kod Pepa pre dve godine, ali nikada nije dobio pravu šansu, tako da bi Gvardiola mogao da ga pusti.

Ove sezone je doduše sakupio 15 nastupa u svim takmičenjima, ali je na terenu proveo tek nešto više od 700 minuta.

Bob želi da se nametne pred Mundijal 2026. godine i odlazak je najbolje rešenje. Mnogi su verovali da ga Pep neće prodati, već samo pozajmiti, ali su u Sitiju svesni da je ta pozicija dobro pokrivena i da moraju malo i da popune kasu nakon potrošenih 500.000.000 za godinu dana.

Posao od 40.000.000 za igrača iz akademije je svakako veoma dobar...

