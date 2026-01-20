Slušaj vest

Gajas Zahid je ostao da trenira u teretani i nije ga bilo sa ostatkom ekipe na terenu u utorak ujutru, prenosi "Maxbet sport".

To se dogodilo samo dan nakon što je izašao intervju Zahida u kojem je govorio o svojoj situaciji u klubu.

Podsetimo, fudbaler veznog reda je poručio da je fizički spreman i da mu nije jasno zbog čega je odigrao ukupno 32 minuta na pet utakmica od početka sezone.

Zahid je poručio i da je od Srđana Blagojevića i Nenada Stojakovića, nekadašnjeg i aktuelnog trenera ekipe iz Humske, na pitanje zašto ne dobija minute, dobio odgovor da oni nisu ti koji tako nešto određuju.

Potvrde još uvek nema da je Zahid sklonjen iz tima, međutim, ovakav splet okolnosti zaista govori da bi moglo da bude tako.

Šta je tačno rekao Zahid?

Fudbaler koji je na leto 2023. godine stigao u Partizan, upitan je o svom statusu.

"Ne znam razlog zbog kojeg ne igram. Postoje neki ljudi koji ga znaju, a to su oni koji odlučuju. Da li je to trener ili neko drugi, ne znam", rekao je Gajas Zahid u razgovoru za "Mozzart sport".

Usledilo je pitanje da li je pod tim mislio na upravu kluba.

"To ne znam. Situacija je takva da sam fit od meča sa Napretkom, nemam bol, ništa ne osećam u levom kolenu koje sam povredio u jesen 2024. Nisam propustio nijedan trening od letos. U poslednjih četiri-pet meseci sam 100 posto spreman. A zašto ne igram – ne znam. Drugi ljudi znaju bolje od mene. Ne znam koga bi trebalo da pitate".

Protiv Napretka je ove sezone odigrao 14 minuta 10. avgusta i upisao asistenciju. Bili su to prvi minuti za njega ove sezone, ali u nastavku je skupio još samo 18 na četiri utakmice.

"To je problem. Kad sam dobio priliku u Kruševcu bile su mi potrebne još tri ili četiri takve utakmice zaredom i mislio sam da će se to desiti. Onda se nešto promenilo. Može da se kaže da mi 'nije dozvoljeno' da igram. Razumete šta hoću da kažem. Spreman sam. Takva odluka je doneta".

Poručio je potom da se raspitivao za razlog neigranja, ali da nije dobio odgovor, a na pitanje novinara da li je ostao vez odgovora, ili ga je ipak dobio, ali nije za javnost, odlučio je da bude otvoren.

"Kad me pitaš, odgovoriću iskreno. Mogu prvo da pitam trenera, ali mi je trener, vrlo jednostavno, rekao da on ne odlučuje".

Bivši trener Srđan Blagojević ili aktuelni Nenad Stojaković?

"Obojica su mi kazala da oni ne odlučuju. Ne znam šta da kažem, to je odgovor koji sam dobio".

Da li može da pretpostavi kakvu reakciju javnosti će izazvati njegove reči?

"Možda mogu, ali sam isto tako čuo da su neki ljudi pričali kako Zahid nije 100 posto spreman. Ne pratim medije, međutim, preneli su mi da je neko rekao kako je Zahid i dalje u procesu oporavka. To nije tačno. Da razjasnimo, ne pratim medije, ne samo srpske, nego uopšte. Niti sam ja zvao tebe da me intervjuišeš, sam si pitao. I lepo si me pitao da li sam spreman da pričam o svom statusu. Suština je da sam proces oporavka završio onog trenutka kad sam kročio na teren u Kruševcu", rekao je Zahid.

