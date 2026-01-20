Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 igraju veoma važan meč u Ligi Evrope protiv Malmea u gostima.

Veliko pitanje je da li će Dejan Stanković na ovoj utakmici moći da računa na jednog od najboljih igrača tima, Mirka Ivanića.

Ipak, prema najnovijim informacijama, razloga za optimizam ima.

Meridian sport otkrio je kako je Ivanić tokom vikenda radio odvojeno od ekipe, ali da će se naći u avionu za Švedsku i da će biti spreman za meč.

Da li će utakmicu i početi, ostaje da se vidi.

