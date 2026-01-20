Pitanje koje zanima sve navijače Zvezde je - da li će Mirko Ivanić igrati u veoma važnom meču protiv Malmea?!
DA LI ĆE MIRKO IVANIĆ IGRATI PROTIV MALMEA?! Isplivale nove informacije o stanju jednog od najboljih fudbalera Crvene zvezde!
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 igraju veoma važan meč u Ligi Evrope protiv Malmea u gostima.
Veliko pitanje je da li će Dejan Stanković na ovoj utakmici moći da računa na jednog od najboljih igrača tima, Mirka Ivanića.
Mirko Ivanić Foto: Www.crvenazvezdafk.com
Ipak, prema najnovijim informacijama, razloga za optimizam ima.
Meridian sport otkrio je kako je Ivanić tokom vikenda radio odvojeno od ekipe, ali da će se naći u avionu za Švedsku i da će biti spreman za meč.
Da li će utakmicu i početi, ostaje da se vidi.
