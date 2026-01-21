Slušaj vest

Senegal je pobedio Maroko nakon produžetaka i haosa koji je od celog meča napravio ozbiljan skandal.

Sve što se dogodilo možete da pogledate ovde.

Brahim Dijaz je postao tragičar Maroka, koji je bio domaćin turnira, pošto je očajno izveo penal u završnici utakmice i tako poslao meč u produžetke.

To se dogodilo nakon duže pauze koja je usledila nakon što je reprezentacija Senegala napustila teren.

Pauza je trajala oko 20 minuta, a Senegalci su se vratili iz svlačionice na insistiranje Sadia Manea, možda i najboljeg fudbalera u istoriji ove zemlje.

Dijaz je optužen za izdaju od strane javnosti u Maroku, a pojavile su se tvrdnje da namerno nije iskoristio šut sa bele tačke.

Pojavio se i "dokaz" koji tvrdi da fudbaler Real Madrida to nije uradio, ali sada su stigli drugačiji "dokazi".

Pojavio se snimak sa utakmice i kadrovi koji navodno govore da je na terenu napravljen dogovor da Dijaz ne iskoristi jedanaesterac.

Na snimku je prikazan razgovor Dijaza, kapitena Maroka Ašrafa Hakimija i Manea, zatim se vide Maneove instrukcije golmanu Mendiju. Nekadašnji fudbaler Liverpula i Bajerna je navodno svom čuvaru mreže objasnio šta treba da uradi da bi odbranio gol.

Pogledajte sami i procenite:

Još ranije je, najviše na društvenim mrežama, bilo reči o reakciji fudbalera Senegala nakon što je Mendi odbranio udarac sa bele tačke.

Mnogi vide problem u činjenici da reakcije praktično nije ni bilo.

Pogledajte i taj trenutak:

