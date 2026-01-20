Kairat - Briž 0:3
LIGA ŠAMPIONA
NASTAVLJA SE LIGA ŠAMPIONA: Stanković strelac, Briž gazi Kazahastance
Nakon zimske pauze nastavlja se Liga šampiona utakmicama 7. kola
U popodnevnom terminu na programu su dve utakmice.
Kairat - Briž (16.30)
Bodo Glimt - Mančester siti (18.45).
17:08
38. minut - 0:2
Briž postiže i drugi gol za svega šest minuta . Vanaken je strelac u 38. minutu.
17:06
32. minut - 0:1
Stanković postiže prvi gol u Ligi šampiona ovog popodneva. Srpski fudbaler doveo je svoj Briž u vođstvo na gostovanju Kairatu.Sjajno je zahvatio loptu nakon odbitka i prosto pocepao mrežu Kazahtanaca.
16:12
Tabela Liga šampiona
