18:07

74. minut - 0:3

Vermant postiže i treči gol za Briž i rešava sve dileme na ovom meču.

17:08

38. minut - 0:2

Briž postiže i drugi gol za svega šest minuta . Vanaken je strelac u 38. minutu.

17:06

32. minut - 0:1

Stanković postiže prvi gol u Ligi šampiona ovog popodneva. Srpski fudbaler doveo je svoj Briž u vođstvo na gostovanju Kairatu.Sjajno je zahvatio loptu nakon odbitka i prosto pocepao mrežu Kazahtanaca.

16:33

1. minut - 0:0

Počeo je meč u Kazahstanu.

16:12

Tabela Liga šampiona



16:03

Kairat - Briž

Prvi meč današanjeg programa igra se u Kazahstanu. Domaći Kairat koji je osvojio samo jedan bod nakon šest kola dočekuje Briž. Belgijski tim ima četiri boda i dalje šanse da se domogne nokaut faze, odnosno među 24 najbolja tima.