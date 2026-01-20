Slušaj vest

Čukarički je odigrao nerešeno u trećem kontrolnom meču na pripremama u Turskoj, ovoga puta protiv austrijskog Linca – 1:1.

Prvu, ali idealnu priliku na utakmici imao je Čukarički, kapiten Docić je u 14. minutu maestralno proigrao Matijaševića, koji je umakao odbrani Linca, ali je njegov šut sa 14 metara odbranio Tarner. Moglo je da bude prilično opasno po gol Brđana u 22. minutu, posle greške Sisoka na sredini terena usledio je kontranapad Linca, ali je u poslednjem trenutku ispred protivničkog igrača u svom šesnaestercu reagovao Dzigba, koji je sprečio šansu Austrijanaca.

Slična situacija viđena je u 32. minutu, ovoga puta posle greške Miletića, tečan je bio kontranapad Linca, ali samo do intervencije Sisoka, koji je odlično reagovao u svom šesnaestercu , sprečivši izglednu priku Linca. Čukarički je poveo u 35. minutu, pritisak Docića duboko na protivničkoj polovini urodio je plodom, lopta je došla do Matijaševića, koji nije uspeo da pronađe Miladinovića, ali je to učinio Sisoko, a ofanzivni vezista Brđana je sa 12 metara poslao loptu u protivničku mrežu – 1:0.

Samo što je počelo drugo poluvreme Linc je imao solidnu priliku, šutirao je Majer sa 18 metara, ali je izblokiran, pa je lopta otišla zamalo pored gola Stojkovića. U 52. minutu još bolja šansa za Austrijance, probao je sa 14 metara Pirkl, ali je i on izblokira, Linc je ponovo dobio korner posle kojeg nije bilo opasnosti.

Tri minuta kasnije probao je i Vajsman, ali je i ovaj šut odbrana Čukaričkog izblokirala. Bolju igru u nastavku Linc je krunisao izjednačenjem, posle ubačene lopte iz kornera odbrana Brđana je loše reagovala, a iz odbitka u gužvi najbolje se snašao Pašić, koji je neodbranjivim udarcem savladao Kaličanina – 1:1.

Imao je Linc idealnu priliku za preokret u 84. minutu, lopta je došla do Mense, koji je šutirao iz vrlo dobre pozicije sa 14 metara pravo u Kaličanina. Pokušao je nešto kasnije Sidl sa velike udaljenosti, ali je i tada austrijski tim posle intervencije golmana Brđana dobio korner.

Čukarički – Linc 1:1 (1:0)

Strelci: 1:0 – Miladinović u 35, 1:1 – Pašić u 69. minutu. Teren hotel „Belis“ u Beleku. Gledalaca: 50. Sudija: Damjan Silvestržak.

ČUKARIČKI: Stojković, Miletić, Tomović, Đoković, Dzigba, Sisoko, Docić, Mijović, Matijašević, Miladinović, Tedić. Igrali su još: Kaličanin, Sise, A. Stojanović, Marsenić, L. Stojanović, Maiga, Cvetković, Jovančić, Nikčević, Tufegdžić, Pavkov, Đorđević.

LINC: Tarner, Pašić, Bakatukanda, Morman, Cvetko, Fofana, Dalkvist, Bumberger, Majer, Gioginger, Ronivaldo. Igrali su još: Oelz, Radulović, Huskovic, Mensa, Pirkl, Vajsman, Knolmiler.