VLADIMIR STOJKOVIĆ ODBIO DA PRIČA O PARTIZANU: Ipak, doći će dan kada će sve reći!
Bivši golman PartizanaVladimir Stojković nije želeo da priča o svom bivšem klubu.
Stojković je u intervjuu za "Mozzartsport" odbio da govori o Partizanu:
- Ne želim uopšte da pričam o tome, jer sam član Čukaričkog i dugujem mu poštovanje. Samo iz tog razloga ne bih pričao o Partizanu, iako nema šta da se krije, svi znaju moju vezu s crno-belima, ali dok sam ugovorom vezan za belo-crne neće biti te vrste komentara. To nisam želeo ni dok sam bio u Radničkom, usled poštovanja prema ljudima koji su me angažovali. Da ne idemo sad daleko, da pričam o jednom, a branim za drugi klub. Nije ni vreme, ni mesto. Verovatno će doći jednog dana kad ću govoriti - rekao je Stojković.
U poslednjih nekoliko godina niko nije podigao prašine koliko Feđa Dudić, pa je logičan sled možda bio odlazak u Partizan, nešto se spekulisalo kratko:
- Fudbalski posmatrano, ako gledamo bilo koji segment, evo da uzmemo Mitrovića kao špica, saglasićemo se da je u nečemu ekstreman. A kod nas nema mnogo ekstrema. To "nešto" sam prepoznao kod Feđe i siguran sam da može da pomogne srpskom fudbalu. Njegovi treninzi su izuzetno intenzivni, meni su prijali, iako sam bio uključen u 80 posto treninga sa ekipom, bez obzira da li je u pitanju igra dva na dva, tri na tri, brzo ubacivanje lopte, sprint do 16… Intenzitet - rekao je Stojković.
