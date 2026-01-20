Slušaj vest

Bivši golman PartizanaVladimir Stojković nije želeo da priča o svom bivšem klubu.

Stojković je u intervjuu za "Mozzartsport" odbio da govori o Partizanu:

POZDRAV GROBARIMA! Vladimir Stojković ispod južne tribine, navijači mu uzvratili skandiranjem Foto: Dado Đilas

- Ne želim uopšte da pričam o tome, jer sam član Čukaričkog i dugujem mu poštovanje. Samo iz tog razloga ne bih pričao o Partizanu, iako nema šta da se krije, svi znaju moju vezu s crno-belima, ali dok sam ugovorom vezan za belo-crne neće biti te vrste komentara. To nisam želeo ni dok sam bio u Radničkom, usled poštovanja prema ljudima koji su me angažovali. Da ne idemo sad daleko, da pričam o jednom, a branim za drugi klub. Nije ni vreme, ni mesto. Verovatno će doći jednog dana kad ću govoriti - rekao je Stojković.

U poslednjih nekoliko godina niko nije podigao prašine koliko Feđa Dudić, pa je logičan sled možda bio odlazak u Partizan, nešto se spekulisalo kratko:

- Fudbalski posmatrano, ako gledamo bilo koji segment, evo da uzmemo Mitrovića kao špica, saglasićemo se da je u nečemu ekstreman. A kod nas nema mnogo ekstrema. To "nešto" sam prepoznao kod Feđe i siguran sam da može da pomogne srpskom fudbalu. Njegovi treninzi su izuzetno intenzivni, meni su prijali, iako sam bio uključen u 80 posto treninga sa ekipom, bez obzira da li je u pitanju igra dva na dva, tri na tri, brzo ubacivanje lopte, sprint do 16… Intenzitet - rekao je Stojković.

