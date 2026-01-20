ZVEZDA VEZALA SVOG BISERA: Gudelj produžio ugovor do 2029. godine
Kao dete sam sanjao da potpišem ugovor sa Crvenom zvezdom, naporno sam radio, na kraju se sve isplatilo. Zahvalio bih se klubu na poverenju i ukazanoj prilici, daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Mladi igrači u Crvenoj zvezdi danas dobijaju šansu, iskoristio sam priliku da se na pripremama dokažem i da se nametnem, a novi ugovor je nagrada za sve to - zaključio je Stefan Gudelj.
Stefan Gudelj je rođen 18. maja 2006. godine u Trebinju, a prve fudbalske korake napravio je u Leotaru. Nastavio je razvoj kroz mlađe kategorije Crvene zvezde, gde je u omladinskoj selekciji nosio i kapitensku traku.
Tokom jesenjeg dela sezone 2025/26 mladi defanzivac se nalazio u protokolu za utakmice prvog tima, ali nije zabeležio zvaničan nastup. Igrajući za razvojni tim Grafičar, pružao je zapažene partije i zaslužio poziv Dejana Stankovića. U januaru 2026. godine priključen je prvom timu Crvene zvezde na zimskim pripremama, gde je ostavio izuzetan utisak i izborio se za mesto u seniorskoj ekipi