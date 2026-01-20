Kao dete sam sanjao da potpišem ugovor sa Crvenom zvezdom, naporno sam radio, na kraju se sve isplatilo. Zahvalio bih se klubu na poverenju i ukazanoj prilici, daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Mladi igrači u Crvenoj zvezdi danas dobijaju šansu, iskoristio sam priliku da se na pripremama dokažem i da se nametnem, a novi ugovor je nagrada za sve to - zaključio je Stefan Gudelj.