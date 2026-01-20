Slušaj vest

Kao dete sam sanjao da potpišem ugovor sa Crvenom zvezdom, naporno sam radio, na kraju se sve isplatilo. Zahvalio bih se klubu na poverenju i ukazanoj prilici, daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Mladi igrači u Crvenoj zvezdi danas dobijaju šansu, iskoristio sam priliku da se na pripremama dokažem i da se nametnem, a novi ugovor je nagrada za sve to - zaključio je Stefan Gudelj.

Stefan Gudelj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Stefan Gudelj je rođen 18. maja 2006. godine u Trebinju, a prve fudbalske korake napravio je u Leotaru. Nastavio je razvoj kroz mlađe kategorije Crvene zvezde, gde je u omladinskoj selekciji nosio i kapitensku traku.

Tokom jesenjeg dela sezone 2025/26 mladi defanzivac se nalazio u protokolu za utakmice prvog tima, ali nije zabeležio zvaničan nastup. Igrajući za razvojni tim Grafičar, pružao je zapažene partije i zaslužio poziv Dejana Stankovića. U januaru 2026. godine priključen je prvom timu Crvene zvezde na zimskim pripremama, gde je ostavio izuzetan utisak i izborio se za mesto u seniorskoj ekipi

Ne propustiteFudbalUEFA ZVEZDI ŠALJE POZNATOG NEMCA! Jedini put kada je sudio crveno-belima isključio im je fudbalera
Saša Štegeman
FudbalARTETA U ZVEZDI NAŠAO IGRAČA ZA ARSENAL! PLAĆAJU LI ENGLEZI 20 MILIONA EVRA?! Ko je Pedri iz Beograda, kojeg porede sa asom Barselone!
Mikael Arteta
Fudbal"PREMA ZVEZDI OSEĆAM EMOCIJU, ALI DAĆU SVE DA MALME POBEDI" Andrej Đurić za Kurir najavio duel Šveđana i crveno-belih!
Andrej Đurić u dresu Malmea
FudbalZVEZDA NE DOVODI MARKINJOSA: Oglasio se Zvezdan Terzić i sve objasnio...
zvezda-prozivka-567146.JPG

Gol Aleksandra Stankovića u Ligi šampiona na Kairat Briž Izvor: Canal+/Screenshot